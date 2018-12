Oporba: Pobjeda opozicije nad samovoljom HDZ-a i Reinera

Most, SDP, Živi Zid i HSS u četvrtak su, jučerašnji prekid saborske sjednice na kojoj se oporba pasivnim otporom i izlaskom za saborsku govornicu suprotstavila pokušaju 'uguravanja' rasprave o poljoprivredi 'preko reda', nazvali 'pobjedom opozicije nad samovoljom HDZ-a i predsjedavajućeg Reinera'

'Jučer smo svjedočili samovolji predsjedavajućeg Hrvatskog sabora Željka Reinera i HDZ-a koji su željeli raspravu o poljoprivredi nametnuti mimo dnevnog reda i bez ministra poljoprivrede Tolušića. Svjedočili smo nevjerojatnim scenama, da predsjedavajući Reiner tijekom sjednice razgovara na mobitel. On je jučer bio u potpunosti pogubljen, no to je njegovo uobičajeni stil i kad god vodi sjednicu dogodi se incident', ustvrdio je 'mostovac' Nikola Grmoja sa zajedničke konferencije za novinare u Hrvatskom saboru.

Mostom predvođena oporba jučer poslijepodne burno je reagirala zbog pokušaja predsjedavajućeg Sabora, Reinera, da Zakon o poljoprivredi 'ugura' u raspravu jučer umjesto, kako je dnevnim redom predviđeno, danas ujutro, zbog čega su 'okupirali' govornicu, a sjednica je prekinuta.

'Ono jučer je bio otpor oporbe! Borili smo se za poljoprivredu, selo. Okupirali smo zajednički govornicu i natjerali vladajuće da prekinu sjednicu te danas nastave raspravljati o tom bitnom zakonu', izjavio je Grmoja.