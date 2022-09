Oporba nezadovoljna: 'Nedopustivo je da Ustavni sud može zabraniti svaku referendumsku inicijativu'

Saborski Odbor za Ustav i Poslovnik u utorak je većinom glasova, uz kritike oporbe odlučio da se u jednomjesečnu javnu raspravu upute Prijedlog za utvrđivanje nacrta promjene Ustava u dijelu koji se tiče referenduma i nacrt s tim povezane izmjene Ustavnog zakona o Ustavnom sudu

Smatra da ono što ne može biti predmet odlučivanja na referendumu treba biti taksativno navedeno u samom Ustavu. Upozorio je i kako u prijedlog nacrta promjena Ustava nisu ugrađene ni brojne primjedbe SDP-a koje su izvan predloženog okvira, poput pitanja stanke u zasjedanju Sabora, pravu žena na izbor i slično.

Grbin je kazao da u tome vidi samo samovolju po načelu - uzmi ili ostavi, a ne volju da se razgovara i postigne kompromis. "Tako to ne ide", rekao je. No, smatra da savjetovanje treba održati, ali i da je prije toga potrebno u Saboru razgovarati sa svima koji će o tome odlučivati kako bi se stvorila potrebna većina, što se još nije dogodilo. "Imamo osjećaj da ovo radite reda radi da udovoljite koalicijskom partneru kako bi on mogao sebi opravdati zašto sudjeluje u vladajućoj većini", kazao je.

Benčić upozorila da Ustavni sud može zabraniti svaku referendumsku inicijativu

Sandra Benčić (Možemo) također kaže da izmjena Ustava neće biti ako se ne prošire i na pitanja regulacije prava na slobodu izbora rađanja djece, a što obuhvaća i čitav spektar reproduktivnih prava.

Sporno joj je i što Ustavni sud široko i arbitrarno može zabraniti svaku referendumsku inicijativu proglašavajući je da nije u skladu sa vrijednostima Ustava. Smatra također da u Ustavu treba navesti pitanja koja ne idu na referendumsko odlučivanje, a ne pustiti većini u Ustavnom sudu da o tome arbitrarno odlučuje.