Koalicijski partneri HNS i HSLS na nož dočekali Marićeva nova pravila za poduzetnike

Nakon što je u javnu raspravu pušten prijedlog zakona o doprinosima nije dugo trebalo da stignu žestoke reakcije. Ovaj put nije reagirala samo oporba, nego su prijedlog na nož dočekali i poslodavci, ali i neki koalicijski partneri

Ukoliko bi takav prijedlog prošao, tvrde u oporbi, mmogi mali i mikr poduzetnici mogli bi staviti ključ u bravu. Jučer je na prijedlog reagiralo i Pametno, čiji Ante Renić tvrdi da će dovesti do daljenjeg iseljavanja i rada na crno. 'Navikli smo od ove Vlade na svakakve nebuloze, ali novi prijedlog izmjena Zakona o doprinosima rijetko je viđen pokušaj upropaštavanja i onako upropaštene ekonomije u Hrvatskoj. Na stranu sada takozvana rasterećenja rada koja su dio ovog prijedloga, jer su tako niska da njihov učinak na plaće neće biti nikakav, jedan prijedlog izmjene zaslužuje posebnu pozornost. U maniri najgorih socijalističkih zakonodavaca, bez imalo osjećaja za male poduzetnike koji u razvijenim zemljama čine okosnicu privrede, Vlada povećava koeficijent obračuna plaća sa 0,65 na 1,1. Neupućenome to ništa ne znači, no u stvarnom životu to znači da vlasnik i najmanje tvrtke, malog jdoo-a sa samo jednim zaposlenim, mora(!) sebi isplatiti minimalnu bruto plaću od preko 11.000 kn. Ako to sebi ne osigura svaki mjesec biti će na udaru inspekcija jer je u prekršaju', poručio je Renić.