Opet se urušio dio zgrade u centru Zagreba; predstavnica stanara: Sljedeće do čega će doći je urušavanje cijele zgrade

Točno mjesec dana nakon što se urušio dio fasade sa zgrade u Jurišićevoj ulici u središtu Zagreba pri čemu nije bilo ozlijeđenih, ali je oštećen tramvajski vod, došlo je do novog incidenta

Da sporna građevina u Jurišićevoj ulici doista i jest opasna govori već drugi incident u mjesec dana. Urušio se dio natopljenog stropa trgovine u prizemlju. no bilo je to tijekom vikenda pa srećom nije imalo na koga pasti. Suvlasnici susjedne zgrade uopće se ne čude, donosi RTL .

Viktoria Ćurić, predstavnica stanara susjedne zgrade, kaže nam: "Ovdje se trebala napraviti limarska konstrukcija, limarski opšav. Da dalje ne dolazi do ovoga do čega je sada došlo. Sljedeće do čega će doći, doći će do urušavanja cijele zgrade."

Dio fasade urušio se prošli mjesec sa zgrade u Jurišićevoj ulici u središtu Zagreba pri čemu nije bilo ozlijeđenih ali je kameni blok oštetio tramvajski vod zbog čega u prekidu tramvajski promet.

"S obzirom na to da se u predmetnom događaju radi o otpadanju gips-kartonskih ploča u prizemlju uslijed pojačanih kiša, a ne izvode se građevinski radovi i poštuje se rješenje o zabrani izvođenja radova, nema elemenata za postupanje građevinske inspekcije", naveli su iz Državnog inspektorata o zgradi u Jurišićevoj ulici, navodi RTL.

Pokraj trgovine nalazi se i nekadašnje Kino Grič koje Zagrepčani zaobilaze u širokom luku. Svetozar Zelić iz Zagreba kaže nam: "Mene policija pita zašto sam posred ceste? Ja velim zato kaj mi pada odozgora."

ako ovoga puta nije bilo radova zbog kojih se nešto urušilo, već je priroda odradila svoje, vlasnik je morao osigurati zgradu da ne propada. Stavio je u međuvremenu novu skelu, no propadanje nije zaustavio.