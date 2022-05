Omiljeni liječnik nakon gotovo 30 godina napušta Klaićevu. Dobio je ponudu koja se ne odbija: Ovo je ogromno priznanje i veliki poticaj za liječnika iz jedne malene Hrvatske

Primarijus dr. Zoran Bahtijarević, renomirani dječji kirurg i jedan od najpoznatijih hrvatskih liječnika, objavio je da nakon 29 godina i 7 mjeseci napušta Dječju bolnicu u Klaićevoj i odlazi raditi u UEFA-u. Nakon godina rada za njih UEFA mu je ponudila stalan posao glavnog medicinskog časnika (Chief Medical Officer) i voditelja njene medicinske službe

U poduljem statusu na Facebooku Bahtijarević naveo je da mu je jučer bio zadnji radni dan u Klaićevoj, zahvalio se obitelji i ljudima iz Klaićeve koji su mu bili druga obitelj.

'Da ne bude tajni, jer ih u mome životu i nema puno: ne odlazim u mirovinu. UEFA mi je, nakon godina rada, ponudila da ovo što sam radio do sada, kao glavni medicinski ćasnik (Chief Medical Officer), počnem raditi kao stalan posao i budem voditelj njene medicinske službe. Ogromno priznanje i veliki poticaj za liječnika iz jedne malene Hrvatske. Pa ću to do kraja godine činiti kao do sada, uz puno putovanja, a od siječnja ću, kako stvari stoje, svoj dom potražiti na obalama ženevskog jezera', napisao je Bahtijarević.

Koliko i u Klaićevoj Bahtijarević je bio i u HNS-u, a od 2002. uz A reprezentaciju gdje je glavni liječnik reprezentacije. Od 2007. godine Uefin je doping kontrolor, a u toj ulozi već je bio na šest Uefinih klupskih finala. Aktualni je treći dopredsjednik Uefine Medicinske komisije.