Odvjetnica obitelji male Madine nakon presude Europskog suda protiv Hrvatske: Pod pritiskom su bili svi koji su pokušali pomoći

Hrvatska je u slučaju smrti 6-godišnje afganistanske djevojčice Madine Hussini prekršila niz odredbi Međunarodne konvencije o ljudskim pravima, uključujući i one o pravu na život i zabrani nečovječnog i ponižavajućeg postupanja, odluka je koju su donijeli suci u Vijeću Europskog suda za ljudska prava. Odvjetnica obitelji Hussini, Sanja Jelavić komentirala je presudu

Odvjetnica Sanja Jelavić, osvrćući se na presudu, rekla je kako je Europski sud utvrdio da je došlo do povrede prava na život jer kao država nismo proveli učinkovitu istragu.

'Presuda je donijela niz teških utvrđenja o tome koliko su im ozbiljno bila povrijeđena ljudska prava tijekom postupanja u Hrvatskoj. Sud snažno zamjera tijelima državne vlasti što su presjekli vezu između stranaka i odvjetnice i onemogućili im da sudjeluje u istrazi. Utvrdili su da je došlo do povrede prava od nečovječnog postupanja i mučenja s obzirom na to da su djeca oko dva i pol mjeseca bila smještena u ustanovi zatvorskog tipa. Utvrdio je da im je bila ograničena sloboda kretanja. Sud je utvrdio da je došlo do tzv. pushbacka i, na kraju, da im je teško povrijeđeno ljudsko pravo jer im je onemogućeno da pristupe Sudu za ljudska prava na način da je rađen pritisak', komentirala je za N1 presudu odvjetnica obitelji Hussiny Sanja Jelavić.