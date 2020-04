Odluka o neradnoj nedjelji zbog korone nije protivna Ustavu, piše u utorak Večernji list, donoseći mišljenje ustavnopravnog stručnjaka Mate Palića koji opravdava potez Stožera što je izazvao buru u javnosti

Dnevnik podsjeća da je odluka Stožera o zatvaranju trgovina nedjeljom osim kioska, pekarnica i benzinskih crpki dovela do povezivanja nerada nedjeljom s utjecajem Crkve i propitivanja je li ta odluka protivna odluci Ustavnog suda koji je dvaput ukidao zabranu rada nedjeljom. No, Ustavni sud je ukinuo zabranu rada nedjeljom jer razlozi za zabranu nisu bili dobro obrazloženi, navodi Večernji list.

Ustavnopravni stručnjak Mato Palić prvo ističe da odluka Stožera da trgovine ne rade nedjeljom nije protivna Ustavu, jer je razmjerna cilju zbog kojeg se donosi, a to je zaštita zdravlja građana i smanjenje mobilnosti radi smanjenja zaraze i privremena je jer traje dok traje epidemija.

'Ustavni sud nije rekao da se ne može zabraniti rad nedjeljom uz izuzetke ili ograničiti ga, ali moraju biti navedeni opravdani razlozi za to. Zakonodavac mora pronaći ravnotežu između ograničavanja poduzetničkih sloboda i zaštite prava radnika. To znači da ne može proći na Ustavnom sudu opća zabrana rada nedjeljom, ali može proći zabrana rada u trgovini uz izuzetke poput pekarnica, trgovina na crpkama... ili se može ograničiti rad nedjeljom na primjerice 10 nedjelja u godini i to obrazložiti zaštitom privatnog i obiteljskog života radnika i njihova zdravlja', navodi.

Dodaje da je poanta dobro obrazložiti razloge zabrane uz izuzetke i ograničenja rada nedjeljom poštivajući načelo razmjernosti da se ne oštete ni radnici ni poduzetnici.