Od 2019. je na listi potencijalnih posvajatelja u Hrvatskoj, no do danas je nitko nije nazvao: Posvojila je djevojčicu iz DR Konga i otkrila proceduru

Posljednjih dana piše se o legalnosti i etičnosti međudržavnog posvojenja zbog uhićenja Hrvata u Zambiji i sumnje u valjanost dokumenata iz DR Konga. Kako bi bolje približila tu proceduru, Hina je razgovarala s osobom koja je nedavno uspješno posvojila dijete – upravo iz DR Konga

Pretpostavlja da bi njihova procedura posvojenja trebala bila slična s obzirom na to da je riječ o istoj zemlji. Stoga je istaknula kako joj je žao uhićenih parova koji su već gotovo mjesec dana u zambijskom zatvoru. Upozorila je i kako ih se ne može prozivati sve dok se ne utvrdi što se točno dogodilo.

Znala sam da je jako teško posvojiti dijete u Hrvatskoj

Govoreći o razlozima zbog kojih se odlučila na međunarodno posvojenje, Hinina sugovornica ističe kako je kroz svoj posao i iskustva prijatelja koji su željeli posvojiti 'već unaprijed nekako znala da u Hrvatskoj posvojenja nema'. U to su se ona i suprug i osobno uvjerili kada su krenuli u postupak dobivanja potvrde o podobnosti za posvojenje pred nadležnim centrom za socijalnu skrb (CZSS).

Prilikom pokretanja postupka 2019. naglasili su kako će međunarodno posvojiti dijete, ali i kako su svakako zainteresirani za posvajanje još djece u Hrvatskoj. Posebnih zahtjeva nisu imali.

Trenutno se još uvijek nalaze na listi potencijalnih posvojitelja, a do danas ih nitko nije nazvao. Parovi s kojima su bili na tečaju roditeljstva također do sada nisu posvojili u Hrvatskoj, iako se jedan par prijavio za posvajanje djeteta s posebnim potrebama, navodi sugovornica.

Resorno Ministarstvo obitelji i socijalne politike (MROSP) navodi podatke da je na dan 29. prosinca u Hrvatskoj posvojeno 188 djece te se očekuje da će konačan broj posvojenja u 2022. biti veći od 190. Trenutačno je 202 djece koja imaju ispunjene pretpostavke za posvojenje i za koju nadležni CZSS-i procjenjuju da je posvojenje u interesu djeteta, dok se krajem prosinca u Registru potencijalnih posvojitelja nalazilo njih 1134.

Sugovornica ističe kako se u Hrvatskoj preferira udomljenje, ali ona je baš željela dijete i ne bi mogla podnijeti da joj to dijete biološki roditelj uzme nakon što se oporavi od razloga zbog kojeg je i ostao bez njega. 'Nevjerojatno mi je da domovi pucaju po šavovima, a da potencijalne posvojitelje nitko godinama ne zove, zbog čega se neki od njih na kraju i odluče na međudržavno posvojenje', kaže.

Ona se, kao i mnogi, odlučila za Afriku, a cijeli postupak koji je započela u Hrvatskoj trajao je otprilike godinu i pol. Njezin put do roditeljstva trajao je duže zbog korone jer kaže kako postupak inače traje oko devet do deset mjeseci. 'To je relativno brzo. Tamo su djeca gladna, umiru. Sada nitko ne gleda tu stranu priče. Kada je naše dijete došlo k nama i nije još znalo ni hrvatski, zalijetalo se gasiti vodu dok sam prala suđe jer tamo nije imalo čašu vode u tjedan dana', govori posvojiteljica.