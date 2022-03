Očekuje li Hrvatsku šesti val zaraze? Capak: To ćemo tek vidjeti

'Još uvijek možemo reći da je taj silazni krak petog vala na djelu. Hoće li novooboljeli rezultirati s novim rastom i šestim valom - to ćemo tek vidjeti' rekao je Krunoslav Capak, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ)

'Mi već jedno desetak dana, nekih dva tjedna možda, vidimo situaciju u Europi i svijetu, da se povećava broj novooboljelih. Kod nas od prošlog utorka imamo taj jedan blagi rast. Prvo je bilo oko jedan, dva do tri posto, a sada je to već jedan značajniji postotak. Danas je 12 posto u odnosu na prošli utorak. Bilježimo porast, ali imamo i dalje značajan pad hospitalizacija, osoba na respiratoru i preminulih. Još uvijek možemo reći da je taj silazni krak petog vala na djelu. Hoće li novooboljeli rezultirati s novim rastom i šestim valom - to ćemo tek vidjeti' rekao je Krunoslav Capak, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) za Dnevnik Nove TV.

Dodao je kako je teško sada prognozirati hoće li biti šesti val. Ističe kako ovo što nam se sada događa može biti posljedica početka škole, nove varijante koje sada imamo negdje oko 25 posto.