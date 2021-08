Obljetnica stradanja u Kijevu: Milanović poručio da u pomirbi i praštanju treba uzajamnosti

Predsjednik Republike Zoran Milanović poručio je u četvrtak, sudjelujući na obilježavanju 30. godišnjice stradanja civilnih žrtava u Kijevu, da u pomirbi i praštanju treba biti uzajamnosti, a ne oholosti i silništva.

Govoreći o krševitim prostorima na kojima žive današnji stanovnici Kijeva, gdje je nastajala i korijene hvatala rana hrvatska srednjovjekovna država, Milanović je istaknuo - tu su prve naše crkve, tu je naš identitet, tu su naši korijeni, to je kamen.

"U kamenu rijetko što uspijeva, onaj tko preživi, oni koji su jaki, koji se odupru ti vrijede i takve se iskorijeniti ne može. To je narod Dalmatinske zagore, narod Hercegovine, sve ono što se u ratu napatilo i na koje danas ne gledam kao na žrtve, niti kao na one koji preživljavaju, niti na one kojima treba milostinja, nego na one koji su pobjednici. Pobjednici koji su uzvišeni i koji istovremeno praštaju i milosrdni su”, rekao je.

Europska unija utemeljena je na kulturi praštanja, autorefleksije i vjere u bolje sutra, te prava na novi početak. Smatra da u pomirbi i praštanju treba biti uzajamnosti, ne oholosti i silništva, i podsjeća da su u Kijevu ginuli hrabri vojnici, ali i ubijani nemoćni civili na kućnom pragu, bez ikoga da ih zaštiti.