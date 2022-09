Novo istraživanje: Građani prvo biraju HDZ, pa SDP, Možemo! i MOST, a jedna nova stranka prolazi izborni prag

Na početku jesenskog zasjedanja Sabora, Dnevnik HTV-a donio je i prvo jesensko istraživanje popularnosti političkih stranaka

Rezultate ankete predstavila je novinarka Tatjana Munižaba. Rekla je kako su dva ljetna mjeseca nisu dovela do promjena u rejtingu stranaka, ali da jesu u popularnosti.

Novi HRejting proveden je od 15. do 19. rujna na uzorku od 1400 ispitanika. Najveća pogreška je +/- 2,95 posto, a pouzdanost istraživanja čak 95 posto, donosi Dnevnik HRT-a .

Prvo rejting - već ustaljeni poredak, ostaje ustaljen. HDZ je za četvrtinu (25,5%) ispitanika prvi izbor. Drugi je za 8,8% slabiji SDP i ima 16,7%. Treća politička snaga u zemlji Možemo! dobila je 10,9%, dok Most i dalje drži četvrtu poziciju s trenutačnih 8,7%. U prošlom HRejtingu to su bile jedine četiri stranke koje prelaze prag. Sad im se pridružila peta. To je nekad Škorin, a sad Penavin Domovinski pokret koji je u anketi prvi put prešao 5% i ima 5,7%.



Tih 5% nepremostiva je barijera za svaku od preostalih 13 stranaka iz istraživanja. Najbolje pozicioniranu među njima Centar podupire tek 2,3% birača. Još manje imaju HSS (1,5%) te Fokus (1,4%). Zastupnike koji su pobjegli od SDP-a i nedavno se iz udruge preobratili u stranku Socijaldemokrati trenutačno prepoznaje 1,3% ispitanika. Iznad 1% su još Radnička fronta (1,2%) te u Ključ Hrvatske preimenovani Živi zid (1,2%).



Da je Hrvatska jedna izborna jedinica, a predizborne koalicije zabranjene, parlamentarne stranke: Hrvatski suverenisti (1,0%), IDS (1,0%), HNS(0,6%), HSU (0,5%), HSLS (0,5%), Čačićevi Reformisti (0,5%), u hrvatski parlament nikad ne bi zakoračile. Kao ni stranka pokojnog Milana Bandića (BM 365 0,4%). U tom bi slučaju, da se organiziraju u stranku, "neodlučni" bili druga snaga u zemlji. Stalno rastu i trenutačno ih je gotovo 18%.



Rejting je isti, ali je u popularnosti stranaka došlo do promjena. Munižaba je objasnila u kojem smislu.



'Megaafera Ina okrznula je HDZ za gubitak 1,21%. Toliko je vladajuća stranka izgubila od zadnjeg istraživanja. Ali odluka zagrebačkog SDP (-1,03%) da raskine koaliciju s Možemo (-1,10%) i sve što je potom uslijedilo, očito je zaslužno za win-win situaciju. Približno isto kao HDZ, pale su i te dvije stranke. U zanemarivom je, ali ipak minusu (-0,36%) još Most, dok je Domovinski pokret jedina od pet stranaka koje prelaze izborni prag u plusu (+1,20%). Upravo zahvaljujući tom skoku od 1,2%, izborni su prag i preskočili. Preostalih 13 stranaka u kontekstu pada ili rasta nema smisla niti spominjati jer su promjene njihova rejtinga daleko ispod statističke pogreške naše ankete', rekla je.