Novi Zagreb od ponedjeljka ostaje bez tramvaja na godinu i pol

Od ponedjeljka, 6. kolovoza, obustavlja se tramvajski promet Novim Zagrebom na godinu i pol dana. Razlog je rekonstrukcija remetinečkog rotora tijekom koje će preko Save, umjesto tramvaja, voziti izvanredna autobusna linija

Kako javlja Radio Sljeme, u ponedjeljak, 6. kolovoza tramvajske linije 7 i 14 prestaju voziti kroz Novi Zagreb (6-ica do 20. kolovoza, zbog radova na Branimirovoj/Držićevoj ionako vozi do Borongaja). Linija 7 okretat će se u Sopotu, a 14 na Savskome mostu.

Umjesto tramvaja, između Savskog mosta i Sopota vozit će izvanredna autobusna linija 607 Savski most- Sopot - Savski most. Vozit će trasom (prema jugu): Savski most - Studentski dom Stjepan Radić - Savski gaj - Trnsko - Velesajam - MSU - Sopot.