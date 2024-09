Nove napetosti između Srbije i Kosova

"Govorit ću o onome što Srbija zahtijeva, a zbog suštinskog i brutalnog napada na srpsko stanovništvo, prije svega na sjeveru Kosova, kao i šta je to što tzv. međunarodna zajednica nije ispunila, šta je to što Srbija traži i šta je to što Srbija može učiniti", rekao je Vučić.

Vučić je optužio kosovskog premiejra za "ilegalne, kriminalne i protuzakonite odluke", a Europu i pet zemalja Kvinte da od njih stižu "samo riječi osude, a na djelu se ne vidi ništa". Poručio je da "Srbija neće dopustiti progon i pogrom srpskog stanovništva".

Radio-televizija Srbije izvjestila je večeras da je republikanska zastupnica u američkom Kongresu Claudia Tenney uputila pismo američkom državnom tajniku tražeći odgovor što će SAD poduzeti u zaštiti prava Srba na Kosovu i da Kurti bude pozvan na odgovornost.

Kurti je danas, uz osiguranje jakih policijskih snaga i uz negodovanje lokalnog stanovništva, posjetio sjeverni dio Kosovske Mitrovice, većinski naseljen Srbima, rekavši novinarima "da ljudi žele pravdu, mir i sigurnost" i da je njegova vlada "demokratska vlada koja to pruža svima bez razlike".