Nova pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter: Policija treba čuvati granicu, ali ne i tući te zlostavljati migrante

Nova pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter u razgovoru za Hinu izražava žaljenje što Sabor još nije raspravio tri izvješća pravobraniteljice usporedivši ih sa sistematskim pregledom koji ponekad nije ugodan, ali pokazuje što treba popraviti.

Ne znam zašto nije bilo rasprave o izvješćima za 2018. i 2019., ali ću se založiti da se to više ne događa, jer su ta izvješća kao sistematski pregledi, treba ih obavljati i to redovito. Pregled ponekada nije ugodan, ali kaže čime se kao država trebamo više pozabaviti, na njemu čujemo da negdje trebamo dodatne preglede, negdje određene terapije, nakon toga to treba uzeti ozbiljno i poduzeti što treba. Pitanje o razlozima zbog kojih izvješća nisu raspravljena, prvenstveno je pitanje za Sabor. Na meni je da upozorim na posljedice neraspravljanja-. Glavna je smanjen stupanj prihvaćanja i praktične primjene preporuka, sa 67 posto za izvješće iz 2017. (koje je raspravljeno) na oko 20 posto za izvješća iz 2018. i 2019. koja nisu na vrijeme raspravljena. Osim toga, neki problemi na koje se u izvješćima upozorava, a bitni su ili su bili bitni građanima te godine, zbog toga nisu dobili dovoljno prostora niti u Saboru, niti u javnosti.

Ne treba. Kad gledamo europsku praksu vezano za druge institucije usporedive s našom, vrlo se rijetko o izvješćima glasuje. Dobra je praksa da Sabor raspravlja o izvješćima, no glasovanje zapravo nije potrebno, jer to nije zakon koji se usvaja, već izvješće neovisne institucije o stanju ljudskih prava sa preporukama koje treba raspraviti i primijeniti.

Bivšoj pravobraniteljici, čija ste dugogodišnja zamjenica bili, neki zamjeraju se da se previše bavila pozdravom Za dom spremi, pjevačem Thompsonom u odnosu na sve druge probleme koje je detektirala.

Mislim da je moja prethodnica Lora Vidović odradila dobar posao, birajući pri tome prioritete prema tome kako je ona vidjela ključne probleme, dok mene takvi izazovi tek čekaju, jer nije isto biti zamjenica i pučka pravobraniteljica. Neke teme nametne određeno vrijeme i događaji, tek ćemo vidjeti koje će to biti teme za mog mandata. I napokon, čini mi se da je i veći interes medija za određene teme, što može stvoriti privid bavljenja samo tim, a ne i drugim temama. To je dodatni razlog da se cjelovita izvješća prezentiraju i raspravljaju u Saboru da se vidi brojnost i širina problema s kojima se građani suočavaju.

U Izvješću za 2020. ponovno navodite pritužbe na policijsko postupanje prema ilegalnim migrantima, opisujete i jedno vrlo brutalno postupanje, tvrdite da DORH nije postupao ni po jednoj od tih pritužbi?

Postupanje prema migrantima ozbiljan je problem, ne samo u Hrvatskoj, nego u Europskoj uniji. Pritužbe zbog toga se ne tiču samo hrvatske, postoje pritužbe i na grčku, španjolsku i druge policije. Zato se tim problemom bave i Europski sud za ljudska prava, Europski parlament, Europska komisija i ombudsman EU, ali isto tako i pučka pravobraniteljica. Nemamo informaciju da je DORH postupao po pritužbama o kojima smo izvijestili u Izvješću za 2020., osim, prema posljednjim informacijama, u slučaju nigerijskih studenata (koji su došli na sportsko natjecanje u Hrvatsku, tvrde da su imali studentske vize, ali da ih je hrvatska policija deportirala u BiH). Obveza je Hrvatske da se o postupanjima koja mogu predstavljati povredu Europske konvencije o ljudskim pravima provede istraga, da to radi tijelo neovisno o osumnjičenima za tu povredu.

U dijelu javnosti postoji percepcija da pučka pravobraniteljica zbog migranata stalno sumnjiči policiju, građani, čini se, vjeruju policiji, ne Vama?

To nije pitanje kome vjerovati, nego treba istražiti i vidjeti što se dogodilo - što kažu službeni podaci, što je vidljivo iz dokumentacije. Mi tražimo uvid u postupanje policije prema migrantima kao što to radimo i u slučajevima drugih osoba. Ono na čemu inzistiramo je provođenje neovisne istrage kad postoji pritužba na policijsko postupanje. Mislim da je apsolutno uloga policije čuvati granicu i to je ono s čim se građani slažu, no čini mi se i kako bi se većina građana složila da ne želi da hrvatska policija tuče i zlostavlja migrante te da se o tome izvještava u stranim medijima. Zato je adekvatna istraga ključna.

U Izvješću za 2020., koju je obilježila pandemija covid 19, građani su se najviše prituživali na zdravstvo, ovih tjedana u fokusu im je cijepljenje koje očito ne ide kako je planirano, je li dobro da su se među prvima cijepili političari?

Kad je riječ o cijepljenju ministara i saborskih zastupnika na samom početku cijepljenja, tada je spremnost građana na cijepljenje bila prilično niska, pa je cilj tog čina pred kamerama bio potaknuti javnost na cijepljenje. Situacija se u međuvremenu promijenila zbog nedostatka cjepiva kojeg sad ima manje nego zainteresiranih. Osuđujem ponašanje onih koji su koristili pozicije kako bi se cijepili preko reda. Pokazalo se još jednom da je problem bio u transparentnosti cijelog postupka, svugdje gdje toga nema, imamo zloupotrebe.