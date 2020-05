Poznati odvjetnik Anto Nobilo u emisiji Novi dan komentirao je izbor glavne državne odvjetnice te stanje u pravosuđu rekavši da je hrvatska politika uvijek nastojala imati svog čovjeka na tom mjestu, od vremena Tuđmana do danas, te da je problem što to nisu uvijek bile najstručnije osobe

Bilo je i ljudi izvan odvjetništva i vrlo prosječnih, a bilo je i onih s dobrim rezultatima, poput Mladena Bajića i Dinka Cvitana, rekao je Nobilo za N1 televiziju . No uvijek je to, ističe, hrvanje s politikom , a problem se vidi kada se odmaknemo od statistike u procesuiranju kaznenih djela i pogledamo prema velikim, posebno osjetljivim predmetima.

Objašnjava da oslanjanje na zamjenike i tim, što je Zlata Hrvoj Šipek istaknula kao namjeru, u Državnom odvjetništvu ne drži vodu jer to je, kako navodi, visoko hijerarhijski uređeno tijelo, za razliku od suda.

'Samo je jedan glavni državni odvjetnik, on može davati upute zamjenicima o tome kako voditi predmet, može naređivati, on dodjeljuje, on odlučuje. To je ključna osoba, za razliku od recimo predsjednika suda koji ne utječe na rad drugog suca. Glavni državni odvjetnik daje ton rada za sve.'