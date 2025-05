Nikšić odbacio Čovićevu ideju o novom ustroju BiH: Na to nećemo nikada pristati

Čović je tu zamisao aktualizirao u intervjuu koji je ranije ovog tjedna objavio Hrvatski tjednik kazavši kako je isključivo federalizam budućnost BiH.

"Ako imate tri federalne jedinice, riješili ste apsolutno sve. Sve presude Suda u Strasbourgu bile bi provedene, a put prema EU otvoren. Imali bismo u toj strukturi diskontinuitet teritorija, a rješenja bi slijedila ekonomsku, gospodarsku, prometnu i infrastrukturnu logiku. Na temelju toga postojale bi tri federalne jedinice, prepoznatljive s većinama bošnjačke, srpske i hrvatske strukture. Naravno da je to budućnost. Zašto bi bila dva entiteta plus distrikt Brčko, i još u Federaciji BiH deset županija", kazao je Čović koji je uz to predbacio bošnjačkim političkim strukturama da su suodgovorne za sadašnju političku krizu, posebice stoga jer godinama odbijaju dogovor o izmjenama izbornog zakona kako bi se zaštitili interesi Hrvata.