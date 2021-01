[FOTO/VIDEO] Nijemci dovezli 110 tona opreme u Sisak, a onda pola sata čekali da naši odluče kamo će s njom

Iz Njemačke je u Sisak stiglo čak 110 tona opreme. Donacija je to vatrogasaca iz regije Baden-Wuertenberg. Satima su se vozili probijajući se i kroz snijeg u Austriji, a iako je dolazak najavljen za 13 sati, stigli su tek oko 16:30. Kad su došli nastao je prometni krkljanac jer nitko nije očekivao da će stići toliko donacija

Doduše, bilo je najavljeno 90 tona, a stiglo je 110. No unatoč tome što se znalo da će oprema doći u Sisku se nisu pripremili za njen prihvat. Riječ je o vatrogasnoj opremi, opremi za sisačku bolnicu, ima hrane i prehrambenih artikala, odjeće, građevinskog materijala i tanjura.

No očito se nije dobro pripremilo za sve to jer su njemački vatrogasci čekali oko pola sata da se odluči kamo sve to pospremiti, javlja Nova TV.