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U DUGOPOLJU

Nije se javio na izdržavanje kazne: Policija ga uhvatila i našla mu oružje

I.K./Hina

26.10.2026 u 12:38

Policija - ilustracija
Policija - ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Policijska uprava splitsko-dalmatinska izvijestila je u ponedjeljak da je u Dugopolju uhitila 39-godišnjaka koji se nije javio na izdržavanje zatvorske kazne, a pretragom njegova doma i automobila pronađeni su pištolj i 75 komada streljiva koje je ilegalno posjedovao.

Muškarac se 29. lipnja nije javio u zatvor u Splitu radi izdržavanja ranije izrečene kazne, zbog čega je policija za njim tragala.

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Pronađen je 23. listopada oko 18,40 sati na području Dugopolja, nakon čega je obavljena pretraga njegova doma, drugih prostorija i osobnog automobila. Pritom su pronađeni i oduzeti pištolj s pripadajućim spremnikom i 75 komada streljiva.

Protiv njega je podnesen optužni prijedlog zbog prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana, a nakon policijskog postupanja predan je u zatvor na izdržavanje kazne.

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