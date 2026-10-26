Nije se javio na izdržavanje kazne: Policija ga uhvatila i našla mu oružje

Muškarac se 29. lipnja nije javio u zatvor u Splitu radi izdržavanja ranije izrečene kazne, zbog čega je policija za njim tragala.

Pronađen je 23. listopada oko 18,40 sati na području Dugopolja, nakon čega je obavljena pretraga njegova doma, drugih prostorija i osobnog automobila. Pritom su pronađeni i oduzeti pištolj s pripadajućim spremnikom i 75 komada streljiva.

Protiv njega je podnesen optužni prijedlog zbog prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana, a nakon policijskog postupanja predan je u zatvor na izdržavanje kazne.