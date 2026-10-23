Nevjerojatan rasplet ubojstva kod Cibone iz 1999.: Nakon 27 godina suđenja nastupila zastara

Zastara kaznenog progona nastupila je 9. listopada, točno 27 godina nakon pucnjave u kojoj je Rimac ubijen, a još dvije osobe ranjene. No tužiteljstvo se ne slaže s takvim tumačenjem. Smatra da pri izračunu zastarnog roka treba uzeti u obzir razdoblje tijekom kojeg je Gilja bio pravomoćno osuđen, prije nego što je Ustavni sud ukinuo presudu i naložio novo suđenje. O tome je li postupak doista obustavljen zbog zastare sada će odlučivati Visoki kazneni sud, piše Jutarnji list.

Gilja je optužen da je 9. listopada 1999. hicima iz pištolja ubio Mirka Rimca u kafiću u sklopu zagrebačkog Cibonina tornja. U istoj pucnjavi ranjeni su Iva Jurić i Berigoj Vukojević, sin bivšeg ustavnog suca i HDZ-ova saborskog zastupnika Vice Vukojevića.

Nakon dugotrajnog suđenja Gilja je u travnju 2009. nepravomoćno osuđen na sedam godina zatvora, a Vrhovni sud potom je donio pravomoćnu osuđujuću presudu. Međutim, Ustavni sud 2011. ukinuo je presude zbog povrede prava na obranu, zbog čega se postupak morao ponoviti.

To je sada ključno pitanje u sporu između suda i tužiteljstva. Županijski sud smatra da razdoblje u kojem je Gilja bio pravomoćno osuđen nije zaustavilo tijek zastare. Tužiteljstvo pak tvrdi da bi se zbog odluke Ustavnog suda zastarni rok trebao računati drukčije, odnosno da za dovršetak postupka postoje još dvije godine.

Suđenje se godinama odgađalo

Postupak su obilježile brojne odgode, zahtjevi za izuzećem sudaca i tužitelja te promjene odvjetnika. Gilja se posljednje četiri godine nalazi u Bosni i Hercegovini, odakle je sudu dostavljao liječničku dokumentaciju prema kojoj nije sposoban sudjelovati na raspravi.

Nakon dugotrajnog odlučivanja o tome može li mu se suditi bez njegove prisutnosti, zagrebački Županijski sud sredinom ove godine odredio je suđenje u odsutnosti, istražni zatvor i raspisivanje tjeralice.

Obrana se žalila na takvu odluku, no Visoki kazneni sud odbio je žalbu 27. kolovoza, čime su se stekli uvjeti za nastavak suđenja. Do zastare je, prema tumačenju Županijskog suda, tada preostalo manje od mjesec i pol dana.

U tom je razdoblju trebalo održati rasprave, donijeti presudu i završiti eventualni žalbeni postupak, što se pokazalo neizvedivim.

Ni posljednji pokušaji nisu uspjeli

Nova sutkinja, peta koja je vodila ovaj predmet, u nekoliko je navrata pokušala pokrenuti dokazni postupak, ali nijedna od zakazanih rasprava nije održana kako je planirano. Giljini odvjetnici najprije su tražili izuzeće tužitelja, uključujući glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića, smatrajući da su postupali pristrano. Zahtjevi su odbijeni.

Na sljedeće ročište odvjetnici nisu došli, navodeći da nisu bili pravodobno obaviješteni o njegovu održavanju. Potom je Gilja svojim izabranim braniteljima otkazao punomoći, a odvjetnik postavljen po službenoj dužnosti nije mogao pristupiti raspravi zbog zdravstvenih problema.

Zato nije započelo izvođenje dokaza, a rok koji sud smatra odlučujućim za nastup zastare istekao je bez nove presude.

Što će biti s tjeralicom?

Nakon odluke o obustavi postupka sudsko vijeće ukinulo je i raniju odluku o istražnom zatvoru protiv Gilje. Međutim, tjeralica nije odmah povučena. Sud je odlučio pričekati pravomoćnost rješenja kojim je ukinut istražni zatvor.

Nameće se pitanje što bi se dogodilo kada bi Gilja bio uhićen pri ulasku u Hrvatsku, s obzirom na to da odluka na temelju koje je trebao biti upućen u istražni zatvor više nije na snazi. Posljednju riječ o zastari ipak će imati Visoki kazneni sud, koji treba odlučiti o žalbi tužiteljstva.