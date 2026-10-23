ilegalno odlagalište

HDZ prozvao Benčić zbog otpadu u Ježdovcu: Lažljivica i eko-prevarantica

V. B./Hina

23.10.2026 u 19:09

HDZ
HDZ Izvor: Pixsell / Autor: Matija Habljak/PIXSELL
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Za onečišćenja u zonama sanitarne zaštite izvorišta nadležan je Grad Zagreb, a ne država, poručili su u petak iz HDZ-a reagirajući na istup saborske zastupnice Možemo! Sandre Benčić koja je ustvrdila da je za sanaciju Ježdovca odgovorna ministrica Marija Vučković

Odgovarajući na objavu ministrice zaštite okoliša i zelene tranzicije Marije Vučković da je oporba odgovorna za sanaciju ilegalnog otpada u Ježdovcu, Benčić je danas u Hrvatskome saboru rekla da će rado, svaki tjedan, držati press-konferenciju ispred Ministarstva kako bi Vučković upozorila na to da je odgovorna sanirati Ježdovec.

Odgovor u sedam točaka

Iz HDZ-a su na tvrdnje Benčić odgovorili na društvenoj mreži facebook u sedam točaka, a u objavi su za zastupnicu Možemo! napisali – "riječju – lažljivica. Ili eko-prevarantica, ako Vam je draže".

HDZ navodi da je za onečišćenja u zonama sanitarne zaštite izvorišta nadležan Grad Zagreb, a ne država te da Grad, premda je nadležan, ni prije ni sada nije zatražio pomoć od resornog Ministarstva za rješavanje problema otpada u Ježdovcu.

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Dodaju i da Grad Zagreb nije prijavio Ježdovec kao crnu točku radi sanacije, te da je resorno Ministarstvo samoinicijativno od Grada zatražilo 3. srpnja ove godine detaljne podatke o stanju na lokaciji Ježdovec.

"Iz dobivene dokumentacije proizlazi da Grad Zagreb nije čak ni planirao izraditi, a kamoli izradio plan sanacije navedene lokacije - iako mu je to zakonska obveza", ističu iz HDZ-a.

Financijska pomoć za sanaciju

Dodaju i da se Grad Zagreb nije obratio Ministarstvu sa zahtjevom za pomoć u izradi takvog plana.

"Država će razmotriti financijsku podršku odgovarajućim programima sanacije Ježdovca - ako ih Grad Zagreb izradi", poručili su iz HDZ-a.

Ministrica Vučković na facebooku je napisala da je za Ježedovec, kao i za druge zone sanitarne zaštite, nadležan Grad Zagreb, a zastupnica Benčić odgovorila je da je Vučković odgovorna sanirati Ježdovec "jer se ilegalno odlaganje otpada koje traje desetljećima na tom području događa na zemljištu Republike Hrvatske čija je HDZ-ova Vlada kroz različite institucije godinama upozoravana da se tamo ilegalno odlaže otpad",

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