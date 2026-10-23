HDZ prozvao Benčić zbog otpadu u Ježdovcu: Lažljivica i eko-prevarantica

Odgovarajući na objavu ministrice zaštite okoliša i zelene tranzicije Marije Vučković da je oporba odgovorna za sanaciju ilegalnog otpada u Ježdovcu, Benčić je danas u Hrvatskome saboru rekla da će rado, svaki tjedan, držati press-konferenciju ispred Ministarstva kako bi Vučković upozorila na to da je odgovorna sanirati Ježdovec.

Odgovor u sedam točaka

Iz HDZ-a su na tvrdnje Benčić odgovorili na društvenoj mreži facebook u sedam točaka, a u objavi su za zastupnicu Možemo! napisali – "riječju – lažljivica. Ili eko-prevarantica, ako Vam je draže".

HDZ navodi da je za onečišćenja u zonama sanitarne zaštite izvorišta nadležan Grad Zagreb, a ne država te da Grad, premda je nadležan, ni prije ni sada nije zatražio pomoć od resornog Ministarstva za rješavanje problema otpada u Ježdovcu.