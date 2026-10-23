Polaznicu autoškole dirao i slao joj poruke: Umjesto zatvora dobio 660 sati rada za opće dobro

Instruktor vožnje A. H. (40) pravomoćno je osuđen zbog bludnih radnji nad polaznicom autoškole tijekom satova vožnje u Novom Zagrebu. Priznao je krivnju i prihvatio kaznu od 11 mjeseci zatvora, koja mu je zamijenjena sa 660 sati rada za opće dobro. Djevojku je tijekom vožnje neprimjereno dodirivao i ljubio unatoč njezinu protivljenju, a nakon toga slao joj je i nedolične poruke
Kako je navedeno u detaljima iz sudskog postupka, instruktor je polaznicu najprije počeo dodirivati po kosi i bedrima dok je upravljala automobilom. Iako mu je jasno davala do znanja da to ne želi, nastavio je s takvim ponašanjem, piše Jutarnji list.
Kada su stigli do Sajmišne ceste, rekao joj je da zaustavi vozilo, nakon čega ju je počeo ljubiti i dodirivati. Djevojka se odmicala i pokušavala ga odgurnuti. Na njezin zahtjev nastavili su sat vožnje, no instruktor ju je ponovno počeo neprimjereno dodirivati kada su stigli na drugi kraj Novog Zagreba. Uznemiravanje nije završilo ni nakon sata vožnje. Instruktor joj je počeo slati neprimjerene poruke.
Priznao krivnju, ali niječe zahtjev za odštetu
Kako doznaje Jutarnji list, 40-godišnjak je pred Općinskim sudom u Novom Zagrebu priznao krivnju i prihvatio predloženu kaznu od 11 mjeseci zatvora, zamijenjenu radom za opće dobro.
Međutim, zanijekao je imovinskopravni zahtjev oštećene, koja je zatražila 4000 eura odštete. 'Nakon tog događaja, po meni nije pretrpjela neke duševne boli, strah, a niti joj je narušena kvaliteta života obzirom na njezino ponašanje nakon tog sata vožnje', izjavio je instruktor na sudu.
Naveo je i da dosad nije bio osuđivan. Sud mu je, uz rad za opće dobro, naložio plaćanje 100 eura sudskih troškova. Budući da je prihvatio izrečenu sankciju, presuda je postala pravomoćna. Instruktor sada čeka poziv nadležnog probacijskog ureda kako bi započeo s odrađivanjem 660 sati rada za opće dobro. Ako ne bude izvršavao svoju obvezu, prijeti mu odlazak u zatvor.