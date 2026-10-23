Polaznicu autoškole dirao i slao joj poruke: Umjesto zatvora dobio 660 sati rada za opće dobro

Kako je navedeno u detaljima iz sudskog postupka, instruktor je polaznicu najprije počeo dodirivati po kosi i bedrima dok je upravljala automobilom. Iako mu je jasno davala do znanja da to ne želi, nastavio je s takvim ponašanjem, piše Jutarnji list.

Kada su stigli do Sajmišne ceste, rekao joj je da zaustavi vozilo, nakon čega ju je počeo ljubiti i dodirivati. Djevojka se odmicala i pokušavala ga odgurnuti. Na njezin zahtjev nastavili su sat vožnje, no instruktor ju je ponovno počeo neprimjereno dodirivati kada su stigli na drugi kraj Novog Zagreba. Uznemiravanje nije završilo ni nakon sata vožnje. Instruktor joj je počeo slati neprimjerene poruke.