IZA ZATVORENIH VRATA

Sastali se HDZ i DP: Poznato što je dogovoreno, otvoreno pitanje Bilandžića

L. Š.

23.10.2026 u 18:45

Ivan Penava i Andrej Plenković - ilustracija
Ivan Penava i Andrej Plenković - ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban/PIXSELL
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HDZ i Domovinski pokret održali su u petak poslijepodne sastanak u Vladi, na kojem su potvrdili nastavak suradnje unutar vladajuće koalicije, doznaje RTL Danas. Razgovarali su i o statusu državnog tajnika u Ministarstvu unutarnjih poslova Tomislava Bilandžića, čiju smjenu traži DP nakon što je javno podržao postupanje policije prema pripadnicima Torcide osumnjičenima za nacističke i antisemitske ispade u Splitu. O njegovoj smjeni zasad nije donesena odluka

Koalicijski partneri potvrdili su političku stabilnost vladajuće većine, istaknuvši da je ona već potvrđena tijekom nedavnog glasanja u Saboru, kada nije prošla oporbena inicijativa za opoziv, doznaje RTL neslužbeno.

Jedna od tema sastanka bili su i amandmani Domovinskog pokreta na rebalans državnog proračuna. HDZ i DP postigli su suglasnost o njihovu prihvaćanju, odnosno izmjenama pojedinih prijedloga, a detalje bi idućih dana trebali dogovoriti nadležni ministri s ministrom financija.

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Otvoreno pitanje Bilandžićeve smjene

Razgovaralo se i o državnom tajniku MUP-a Tomislavu Bilandžiću, čije je razrješenje zatražio Domovinski pokret. Kako doznaje RTL, na sastanku su govorili o potpori radu policije i nadležnih institucija u procesuiranju odgovornih za incidente u Splitu.

Predstavnici DP-a su poručili da Bilandžića više ne smatraju državnim tajnikom iz svojih redova. HDZ-ovi predstavnici to su primili na znanje, a o njegovu statusu razgovarat će se naknadno. Spor je izbio nakon što je predsjednik DP-a Ivan Penava kritizirao postupanje MUP-a zbog objave fotografija pripadnika Torcide koje policija traži u vezi s nacističkim i antisemitskim povicima uoči utakmice Hajduka i Ajaxa.

Bilandžić je, iako je na dužnost imenovan iz kvote DP-a, javno podržao rad policije, na što su reagirali u vodstvu stranke. Zamjenik predsjednika DP-a Stipo Mlinarić ranije je poručio da će Bilandžić biti smijenjen jer je izgubio povjerenje predsjednika stranke. S druge strane, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u petak je stao u Bilandžićevu obranu.

'Bilandžić je kao državni tajnik MUP-a podržao u jednoj izjavi zakoniti rad policije, ne znam što tu može biti sporno. To se u najmanju ruku od dužnosnika očekuje kada policija radi svoj posao zakonito i profesionalno', rekao je Božinović.

Na sastanku se razgovaralo i o radu Povjerenstva za utvrđivanje sudbina žrtava zločina počinjenih neposredno nakon Drugog svjetskog rata, kojim predsjeda potpredsjednik Hrvatskog sabora Ivan Penava. Koalicijski partneri podupiru osnivanje javne ustanove i uspostavi spomen-područja u Maclju, radi trajnog očuvanja sjećanja na žrtve Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja.

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