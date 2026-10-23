Sastali se HDZ i DP: Poznato što je dogovoreno, otvoreno pitanje Bilandžića

Jedna od tema sastanka bili su i amandmani Domovinskog pokreta na rebalans državnog proračuna. HDZ i DP postigli su suglasnost o njihovu prihvaćanju, odnosno izmjenama pojedinih prijedloga, a detalje bi idućih dana trebali dogovoriti nadležni ministri s ministrom financija.

Koalicijski partneri potvrdili su političku stabilnost vladajuće većine , istaknuvši da je ona već potvrđena tijekom nedavnog glasanja u Saboru, kada nije prošla oporbena inicijativa za opoziv, doznaje RTL neslužbeno.

Otvoreno pitanje Bilandžićeve smjene

Razgovaralo se i o državnom tajniku MUP-a Tomislavu Bilandžiću, čije je razrješenje zatražio Domovinski pokret. Kako doznaje RTL, na sastanku su govorili o potpori radu policije i nadležnih institucija u procesuiranju odgovornih za incidente u Splitu.

Predstavnici DP-a su poručili da Bilandžića više ne smatraju državnim tajnikom iz svojih redova. HDZ-ovi predstavnici to su primili na znanje, a o njegovu statusu razgovarat će se naknadno. Spor je izbio nakon što je predsjednik DP-a Ivan Penava kritizirao postupanje MUP-a zbog objave fotografija pripadnika Torcide koje policija traži u vezi s nacističkim i antisemitskim povicima uoči utakmice Hajduka i Ajaxa.

Bilandžić je, iako je na dužnost imenovan iz kvote DP-a, javno podržao rad policije, na što su reagirali u vodstvu stranke. Zamjenik predsjednika DP-a Stipo Mlinarić ranije je poručio da će Bilandžić biti smijenjen jer je izgubio povjerenje predsjednika stranke. S druge strane, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u petak je stao u Bilandžićevu obranu.

'Bilandžić je kao državni tajnik MUP-a podržao u jednoj izjavi zakoniti rad policije, ne znam što tu može biti sporno. To se u najmanju ruku od dužnosnika očekuje kada policija radi svoj posao zakonito i profesionalno', rekao je Božinović.

Na sastanku se razgovaralo i o radu Povjerenstva za utvrđivanje sudbina žrtava zločina počinjenih neposredno nakon Drugog svjetskog rata, kojim predsjeda potpredsjednik Hrvatskog sabora Ivan Penava. Koalicijski partneri podupiru osnivanje javne ustanove i uspostavi spomen-područja u Maclju, radi trajnog očuvanja sjećanja na žrtve Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja.