Netanyahu: I bez Trumpa možemo ukloniti sve naše mete u Iranu

"Pitanje promjene režima ili pada ovog režima najprije se tiče iranskog naroda. To nitko drugi ne može napraviti. I zato to nisam predstavio kao cilj. Može biti rezultat, no to nije postavljen ili služben cilj koji imamo", rekao je Netanahu u intervjuu izraelskoj javnoj televiziji Kan.

Rekao je da Izrael ima moć ukloniti sve iranske nuklearne reaktore, bez obzira na to pridruži li se napadu američki predsjednik Donald Trump ili ne.