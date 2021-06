Upozorenje na grmljavinsko nevrijeme: Sunčana razdoblja uz nestabilnu atmosferu, mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom

Prognostičari Državnog hidrometeorološkog zavoda izdali su za nedjelju upozorenje na grmljavinsko nevrijeme na srednjem i južnom Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije. Lokalno su mogući izraženiji pljuskovi i grmljavina. Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena, poručilo je jutros Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-a

U Zagrebu će danas u prvom dijelu dana umjereno i pretežno oblačno, moguće uz malo kiše. Potom razvedravanje, no uz lokalno jači razvoj oblaka na širem gradskom području poslijepodne može biti ponekog pljuska. Vjetar slab do umjeren, ujutro mjestimice na udare jak sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura između 24 i 26 °C, na okolnom gorju od 16 do 19 °C.

Vjetar slab do umjeren, na udare mjestimice jak sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slaba i umjerena, ponegdje jaka bura, uglavnom podno Velebita moguće s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28 °C, na Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije mjestimice i do 31 °C, prognozira Državni hidrometeorološki zavod.

Mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a najavljuje za HRT da će nakon prolaznog naoblačenja, mjestimice s kišom, u noći i ujutro na istoku Hrvatske prijepodne doći do postupnog razvedravanja, ali još ponegdje uz mogućnost pljuskova. Puhat će mjestimice umjeren do jak sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 17 do 19 °C, a najviša dnevna od 25 do 27 °C.

U Dalmaciji djelomice sunčano, ali sredinom dana i poslijepodne uz umjeren razvoj oblaka mjestimice može biti pljuskova i grmljavine, osobito u njezinoj unutrašnjosti. Puhat će umjeren, prema otvorenom moru i jak sjeverozapadnjak, pri čemu će more biti umjereno valovito i valovito. Dnevna temperatura zraka uglavnom od 27 do 30 °C.

Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano i vrlo toplo. U gorskim krajevima uz promjenjivu naoblaku mjestimice može biti kiše, pa i u obliku pljuskova. U noći i ujutro uz obalu će puhati umjerena, podno Velebita i jaka bura, a zatim prema otvorenom moru sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 15 °C, na moru između 19 i 21 °C. Najviša dnevna od 23 do 25 °C, uz obalu između 27 i 29 °C.

Podjednako toplo i na jugu Hrvatske, gdje sredinom dana i poslijepodne mjestimice može biti kiše i pljuskova s grmljavinom. Vjetar umjeren do jak zapadni i sjeverozapadni.

Prognoza za ponedjeljak

Sunčano, u unutrašnjosti uz malu do umjerenu naoblaku. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na Jadranu umjerena do jaka bura i sjeverozapadnjak. Podno Velebita u noći i u prvom dijelu dana lokalno olujni udari bure. Minimalna temperatura zraka od 10 do 14, a na Jadranu od 17 do 20 °C. Maksimalna uglavnom od 21 do 24, a na Jadranu od 26 do 29 °C.

U Zagrebu se očekuje sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Minimalna temperatura zraka od 11 do 14, a maksimalna oko 24 °C.