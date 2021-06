Uz pretežno sunčano i temperature do 30 stupnjeva, ipak pripazite - opet su mogući pljuskovi i grmljavina, evo i gdje

U subotu će u Hrvatskoj prevladavati pretežno sunčano i vrlo toplo. U unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka popodne rijetko može biti pljuskova i grmljavine, uglavnom u Slavoniji te Međimurju i dijelu Zagorja. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a na Jadranu ujutro bura, potom umjeren do jak sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 30 °C

Još toplije u Dalmaciji , često i vruće, uz slabu do umjerenu buru pa mjestimice jak maestral, uz more gdjekad i umjereno valovito, temperature oko 22 °C. Osim vedrine, poslijepodne će biti i oblaka, a u unutrašnjosti, u pograničnom području, možda i ponekog pljuska.

Sunčanije na sjevernom Jadranu, najprije uz buru, zatim maestral. Temperatura zraka ujutro uz more od 17 do 20 °C, u gorju 9 do 11 °C, a poslijepodne 25 do 27 °C, u unutrašnjosti Istre i na sjevernom Jadranu 28 i 29 °C.

Ni u Konavlima se ne može jamčiti sasvim suha subota jer su mogući lokalno izraženiji razvoji oblaka. No, uz more krajnjeg juga Hrvatske sunčano, većinom i vedro, uz slabu do umjerenu buru pa umjeren, ponegdje i jak maestral. Temperatura zraka ujutro od 16 do 21 °C, poslijepodne 28 do 30 °C.

Prognoza za nedjelju

U nedjelju se očekuje djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Mjestimične kiše, moguće i izraženijih pljuskova s grmljavinom, bit će uglavnom u unutrašnjosti, a od sredine dana i ponegdje uz dalmatinsku obalu. Popodne razvedravanje najprije u sjevernim krajevima. Zapuhat će umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, na udare u Slavoniji i Baranji jak, a na moru i bura. Najniža jutarnja temperatura zraka od 13 do 18, na moru i do 21 °C. Najviša dnevna od 25 do 30 °C.

U Zagrebu ujutro pretežno oblačno uz povremenu kišu, a lokalno može biti obilnijih pljuskova i grmljavine. Popodne razvedravanje. Puhat će većinom umjeren sjeveroistočni vjetar. Najniža temperatura zraka od 17 do 19 °C. Najviša dnevna oko 26, na okolnom gorju oko 20 °C.