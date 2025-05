Nemojte spremati kišobrane: Očekuje nas kišni vikend, u padu i temperature

Uz jači dnevni razvoj oblaka, pljuskova s grmljavinom poslijepodne će biti u unutrašnjosti Istre, na širem riječkom području i u Gorskom kotaru. Drugdje na zapadu Hrvatske su manje vjerojatni te će biti sunčanije. Ujutro slaba do umjerena bura, poslijepodne većinom jugozapadnjak. Najniža temperatura od 1 °C po kotlinama Grske Hrvatske, gdje rano ujutro može biti slabog mraza i magle, do 10 °C na otocima sjevernog Jadrana, a najviša od 12 °C u gorju do 20 °C na moru.

U Dalmaciji pretežno sunčano, ali u njezinoj unutrašnjosti od sredine dana bit će oblaka uz mogućnost za lokalno malo kiše. Do jutra još umjerena bura, zatim će okrenuti na zapadnjak i sjeverozapadnjak. More malo do umjereno valovito. Jutarnja temperatura zraka od oko 6 °C u Zagori do oko 12 °C na obali, a poslijepodne od 17 do 21 °C.

Na krajnjem jugu Hrvatske bura će u noći i ujutro još biti umjerena do jaka, stoga će i jutarnja temperatura u subotu biti viša nego drugdje. Danju će oslabjeti i okrenuti na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Prevladavat će sunčano uz najvišu temperaturu oko 20 °C.