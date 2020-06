Nema više naplate mostarine na Krčkom mostu; kućice ostaju do daljnjega

Predsjednik Primorsko goranskog saveza (PGS) i gradonačelnik Grada Krka Darijo Vasilić u ponoć je s nedjelje na ponedjeljak povodom prestanka naplate mostarine na Krčkom mostu otvorio pjenušac, a prestanak naplate mostarine na mostu je proslavila i veća skupina građana

Uz ostale, na proslavi je bila i skupina motociklista, odnosno bikera i iz Rijeke i okolice, koji su ranije, plaćanjem mostarine u kovanicama, iskazivali nezadovoljstvo naplatom mostarine.

Mostarina na Krčkom mostu ukida se nakon pripajanja Autoceste Rijeka – Zagreb (ARZ) Hrvatskim autocestama (HAC) i ukidanjem koncesija koju je imao ARZ, među ostalima i za Krčki most.

Naplatne kućice će do daljnjega će ostati na mostu, ali će rampe biti podignute i promet će se odvijati bez zaustavljanja.

PGS je pozvao građane na prigodnu proslavu i doček, kako su naveli, oslobođenja mosta od naplate, točno u ponoć.

Iz PGS-a ističu da su, na čelu s Vasilićem, godinama radili na prestanku naplaćivanja mostarine na Krčkom mostu.

Amandmanom PGS-a na Zakon o otocima, otočani su 1999. oslobođeni plaćanja mostarine, a 2001., amandmanom na Zakon o otocima, osiguran je besplatan prolaz mostom za gospodarske subjekte sa sjedištem na otocima, navode.

Incijativom PGS-a pod nazivom "Jednakost za sve" iz 2018. tražilo se ukidanje naplate mostarine, što je jednoglasno prihvaćeno u Županijskoj skupštini.

"Pisali smo Ustavnom sudu, podnijeli tužbu na Visoki upravni sud, organizirali tiskovne konferencije na mostu, pisali premijeru i ministrima. Sretni smo da od 15. lipnja 2020. Krčki most prestaje biti jedini naplatni most u Hrvatskoj, da su naše aktivnosti i pritisak napokon urodili plodom i da imamo most za sve i jednakost za sve", naveli su u pozivu na proslavu.