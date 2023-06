Nema mladog krumpira; proizvođači: Vidi se da ga je na poljima manje

U prodaji je najviše mladog krumpira, koji najčešće dolazi iz Egipta i Cipra. No je li ovaj krumpir stvarno ono za što se prodaje?

'To nije mladi krumpir, to je sazrio krumpir. Mladi krumpir ne može izdržati put i sve te manipulacije. On inače može samo dva tri dana raznih manipulacija i onda propada. Ima nestabilnu kožicu i kao takav ne može dugo trajati', kaže Damir Mesarić, predsjednik Udruge međimurskih proizvođača merkantilnog krumpira za RTL Danas.