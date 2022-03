Ne zaboravite pomaknuti satove, noćas počinje ljetno računanje vremena

U nedjelju počinje ljetno računanje vremena pa će ljudi morati pomaknuti kazaljke na satovima, što nekima remeti dnevni ritam i osjećaj za vrijeme. S obzirom na to da se države članice EU nisu dogovorile oko predloženog ukidanja pomicanja sata taj režim na snazi ostaje i dalje

Ljetno računanje počinje u noći na nedjelju, 27. ožujka u dva sata tako što se pomicanjem za jedan sat unaprijed vrijeme u dva sata računa kao tri sata. Prelaskom na ljetno vrijeme struja utrošena od 8 do 22 sata obračunavat će se prema višoj tarifi, a u razdoblju od 22 do 8 sati prema nižoj, napominje Hrvatska elektroprivreda. Vozači će na automobilima još neko vrijeme trebati danju paliti svjetla jer se prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama dnevna svijetla trebaju koristiti od 1. studenoga do 31. ožujka.