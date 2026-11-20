Kallas je ranije ovaj mjesec rekla da Rusija ne može biti ta koja će odlučivati tko predstavlja Europsku uniju u pregovorima o miru u Ukrajini, dodajući da zna da Moskva tamo ne želi nju, no da ona govori u ime svih država članica 27, a ne u osobno ime.

Visoka predstavnica EU-a za vanjske poslove i sigurnosnu politiku poručila je da Rusija mora pristati na prekid vatre u Ukrajini i učiniti ustupke prije početka bilo kakvih ozbiljnih pregovora, piše Reuters. Zaharova je na konferenciji za novinare u Moskvi rekla da je Kallas potpuno neprikladna za sudjelovanje u takvim razgovorima te je navela niz njezinih izjava za koje tvrdi da pokazuju kako je europska dužnosnica nastrojena protiv Rusije.

„Ako je itko u Bruxellesu zainteresiran za takvog pregovarača s Rusijom, to nam samo jasno pokazuje kakve rezultate žele postići u dijalogu s nama – rušenje bilo kakvih mirovnih inicijativa. Čini mi se da bi ona to odradila s najboljim ocjenama”, rekla je Zaharova.

Europa dosad nije bila uključena u mirovne pregovore između Rusije i Ukrajine uz posredovanje SAD-a, ali je dogovoreno da će je, ako i kada bude uključena, predstavljati pet velikih vojnih sila – Britanija, koja nije članica Unije, Francuska, Njemačka, Italija i Poljska, uz institucije EU-a.

Ruski predsjednik Vladimir Putin u četvrtak je rekao da Rusija predlaže dolazak europskih izaslanika u Moskvu kako bi razjasnili svoje stajalište o mirovnim pregovorima, prije no što se odluči o formatu daljnjih razgovora.

Zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Sergej Rjabkov u petak je pak rekao da se već radi na mogućem posjetu predstavnika Britanije, Njemačke i Francuske Moskvi.