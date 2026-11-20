Japanska premijerka Sanae Takaichi naišla je na hladan prijem tijekom svojeg prvog posjeta Kini, no odluka Pekinga da je ignorira, uključujući primjetno skromniji doček, mogla bi dodatno mobilizirati njezinu konzervativnu biračku bazu, ocijenili su u petak stručnjaci.

Njezin put u Shenzhen na samit Azijsko-pacifičke gospodarske suradnje (APEC) bila je prva prilika da se licem u lice sastane s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom otkako su njezine prošlogodišnje izjave o Tajvanu srozale odnose dviju velikih azijskih sila na povijesno niske razine.

Takaichi je dala naslutiti da bi Tokio mogao vojno intervenirati u slučaju da Kina napadne Tajvan, na što je Kina, koja taj demokratski otok smatra dijelom svojeg teritorija, uzvratila trgovinskim ograničenjima i upozorila svoje građane da ne putuju u Japan. Takva pozadina znači da „nije mogla puno očekivati” od tog putovanja te da je „u pogledu japansko-kineskih odnosa doista malo toga i postignuto”, rekao je za AFP Noriyuki Kawamura, profesor emeritus na Sveučilištu za strane studije u Nagoyi.

Takaichi, kao što se i očekivalo, nije uspjela osigurati službeni bilateralni sastanak sa Xijem na marginama APEC-a. Po dolasku u Shenzhen dočekali su je relativno niskorangirani dužnosnici, bez raskošnih nastupa kojima su dočekani drugi svjetski čelnici, što je u Japanu popraćeno novinskim naslovima o kineskom „očitom” omalovažavanju. Takaichi je također viđena kako se muči pri izlasku iz zrakoplova zbog, kako se činilo, neuobičajeno velikog razmaka između vrata zrakoplova i vrha ukrcajnih stepenica. To je na internetu potaknulo nagađanja da je Peking to učinio namjerno kako bi je osramotio.

Beijing Hugged Trump on the Tarmac. Japan's Prime Minister Got a Knee-High Step. Sanae Takaichi's first trip to China as prime minister began with a retired envoy, no music and an airstair set well below her plane's door. A Japanese lawmaker wants Beijing to explain the stairs. The door of the Japanese government plane opened on Wednesday afternoon at Shenzhen Bao'an International Airport, and Prime Minister Sanae Takaichi looked out on a quiet tarmac. There was a red carpet. There was an honor guard, one line on each side. There was no band, and no crowd of young people waving flowers. Then came the first step. The airstair that the Chinese side had placed against the aircraft sat low. According to TV Asahi, the drop from the doorway to the top of the stairs reached nearly to Ms. Takaichi's knees. The broadcaster noted a look of mild surprise on her face as she emerged. Ms. Takaichi, 65, had flown in from Manila for the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) leaders' meeting, her first visit to China since she took office in October 2025. On the same day, Chinese leader Xi Jinping met President Trump on the tarmac and embraced him. South Korean President Lee Jae-myung was received by a welcoming group of about 120 people carrying flowers, according to the Chosun Ilbo. TV Asahi reported that the leaders of South Korea, Australia and Indonesia were all greeted with music and dancing, and that each was presented with flowers. Ms. Takaichi was not. The Chinese official waiting at the foot of her stairs was Zhang Qiyue, 67, a retired former ambassador to Greece and a onetime Foreign Ministry spokeswoman, who appeared in the role of "protocol ambassador," The Standard of Hong Kong reported. Other leaders, the paper said, were received mainly by sitting ministerial-level officials from Guangdong province. Beijing has not publicly addressed the stairs. A year of grievance The chill dates to Nov. 7, 2025. Asked in parliament about a possible Chinese move against Taiwan, Ms. Takaichi said such a contingency could amount to a "survival-threatening situation" for Japan, the legal threshold under which Tokyo may exercise collective self-defense. Beijing demanded that she retract the remark. A week later, China's Foreign Ministry urged Chinese citizens to avoid travel to Japan, citing what it called a serious risk to their safety, Bloomberg reported at the time. Ms. Takaichi did not retract it. Before this week's summit, Tokyo asked Beijing to give her the same treatment as other leaders on seating, the group photograph and the welcome, Bloomberg reported on Nov. 9. China's Foreign Ministry said on Nov. 11 only that it would actively fulfill its obligations as host. Asked whether Mr. Xi would meet Ms. Takaichi in Shenzhen, the ministry replied that it had already stated its position on China-Japan relations more than once. The first step The footage of the doorway spread quickly on Japanese social media on Wednesday night. Among those who drew attention to it was Yasuhide Nakayama, a lower-house lawmaker from the governing Liberal Democratic Party and a former state minister of defense. Citing the TV Asahi video, Mr. Nakayama asked on X why there was such a large gap between the aircraft exit and the stairs. He wrote that, whatever the diplomatic disagreements, ensuring the safety of a visiting head of government is a host's basic responsibility, and that Japan should ask China for a proper explanation of how the stairs were set up and checked. The question carries weight for this particular passenger. Announcing her run for the party leadership on Sept. 19, 2025, Ms. Takaichi disclosed that she has rheumatoid arthritis. The diagnosis took years, she said, and by the time it came she had lost a leg joint, which was replaced with an artificial one. In February, during the general election campaign, she canceled a televised debate after supporters' handshakes left one hand swollen, which she attributed to the same condition. No evidence has emerged that the stairs were positioned low on purpose. A misaligned airstair can be an error. That is why Mr. Nakayama asked for an explanation of the setup and the safety check, and not for an apology. Tokyo's two voices Japanese officials did not hide their anger. A senior Foreign Ministry official told the Mainichi Shimbun that the reception lacked even the minimum of diplomatic courtesy and was "truly rude." Another Foreign Ministry official told TBS that the episode would count as a point lost for China. The government's public line was more careful. Chief Cabinet Secretary Minoru Kihara told reporters on Thursday that Mr. Xi had greeted Ms. Takaichi at the leaders' dinner and shaken her hand, which he called the host's customary hospitality. On the airport reception, he said Japan was not in a position to comment on another country's protocol. At that dinner on Wednesday evening, Ms. Takaichi said a few words to Mr. Xi as they shook hands. He smiled, The Standard reported. In the group photograph, Mr. Xi and his wife stood beside Mr. Trump and Russian President Vladimir Putin. Ms. Takaichi was placed third from the end of the back row, TBS reported. Criticism came from the other direction too. Toru Hashimoto, the former Osaka governor, wrote on X that China's conduct breached diplomatic protocol, then argued that Ms. Takaichi should have stayed on the plane and flown home. The design Kota Takaguchi, a Japanese journalist who covers China, noted that the honor guard and red carpet were there, which means the formal minimum Tokyo had asked for was technically met. In his reading, Japan's request became the blueprint for the snub. What Beijing withheld were the extras: the music, the young people, the flowers and a senior official. None of those leaves grounds for a formal protest. That is how the Chinese Communist Party (CCP) tends to use protocol: as a dial that can be turned without a word being spoken. What comes next On Wednesday Ms. Takaichi also held about 30 minutes of talks with Mr. Putin, the first meeting between a Japanese prime minister and the Russian leader since Russia's full-scale invasion of Ukraine in 2022. The APEC summit closes Thursday. Next month she is scheduled to attend the Group of 20 summit in Miami. The prime minister's office posted its own video of the Shenzhen arrival on Wednesday. In it, Ms. Takaichi walks the red carpet, smiling. ACI — Aric Chen | Insights — Aric Chen (@aricchen) November 19, 2026

Glavni glasnogovornik japanske vlade Minoru Kihara rekao je novinarima u petak da su bili upoznati s postojanjem tog razmaka. „Budući da smo tu informaciju na licu mjesta dobili unaprijed, poduzeli smo odgovarajuće mjere kako bismo osigurali sigurnost”, rekao je Kihara, ne precizirajući je li tu informaciju pružila japanska ili kineska strana. „Kao rezultat toga, premijerka Takaichi sigurno se iskrcala iz zrakoplova”, dodao je. Hladan doček Kritičari premijerke Takaichi kod kuće vide samit APEC-a kao dokaz smanjenog globalnog ugleda Japana pod njezinim vodstvom i njezina nedostatka diplomatske vještine. Internetom se masovno proširila snimka na kojoj Takaichi nakon zajedničkog fotografiranja prilazi predsjedniku Donaldu Trumpu i tapša ga po leđima, no američki čelnik ju je ignorirao i umjesto toga odšetao sa Xijem. Ta viralna snimka, u kombinaciji s Trumpovim povijesnim trilateralnim samitom sa Xijem i ruskim kolegom Vladimirom Putinom, potaknula je ocjene na društvenim mrežama da je na svjetskoj pozornici ne shvaćaju ozbiljno.