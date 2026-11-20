Japanska premijerka Sanae Takaichi naišla je na hladan prijem tijekom svojeg prvog posjeta Kini, no odluka Pekinga da je ignorira, uključujući primjetno skromniji doček, mogla bi dodatno mobilizirati njezinu konzervativnu biračku bazu, ocijenili su u petak stručnjaci.
Njezin put u Shenzhen na samit Azijsko-pacifičke gospodarske suradnje (APEC) bila je prva prilika da se licem u lice sastane s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom otkako su njezine prošlogodišnje izjave o Tajvanu srozale odnose dviju velikih azijskih sila na povijesno niske razine.
Takaichi je dala naslutiti da bi Tokio mogao vojno intervenirati u slučaju da Kina napadne Tajvan, na što je Kina, koja taj demokratski otok smatra dijelom svojeg teritorija, uzvratila trgovinskim ograničenjima i upozorila svoje građane da ne putuju u Japan.
Takva pozadina znači da „nije mogla puno očekivati” od tog putovanja te da je „u pogledu japansko-kineskih odnosa doista malo toga i postignuto”, rekao je za AFP Noriyuki Kawamura, profesor emeritus na Sveučilištu za strane studije u Nagoyi.
Takaichi, kao što se i očekivalo, nije uspjela osigurati službeni bilateralni sastanak sa Xijem na marginama APEC-a.
Po dolasku u Shenzhen dočekali su je relativno niskorangirani dužnosnici, bez raskošnih nastupa kojima su dočekani drugi svjetski čelnici, što je u Japanu popraćeno novinskim naslovima o kineskom „očitom” omalovažavanju.
Takaichi je također viđena kako se muči pri izlasku iz zrakoplova zbog, kako se činilo, neuobičajeno velikog razmaka između vrata zrakoplova i vrha ukrcajnih stepenica. To je na internetu potaknulo nagađanja da je Peking to učinio namjerno kako bi je osramotio.
Glavni glasnogovornik japanske vlade Minoru Kihara rekao je novinarima u petak da su bili upoznati s postojanjem tog razmaka. „Budući da smo tu informaciju na licu mjesta dobili unaprijed, poduzeli smo odgovarajuće mjere kako bismo osigurali sigurnost”, rekao je Kihara, ne precizirajući je li tu informaciju pružila japanska ili kineska strana. „Kao rezultat toga, premijerka Takaichi sigurno se iskrcala iz zrakoplova”, dodao je.
Hladan doček
Kritičari premijerke Takaichi kod kuće vide samit APEC-a kao dokaz smanjenog globalnog ugleda Japana pod njezinim vodstvom i njezina nedostatka diplomatske vještine.
Internetom se masovno proširila snimka na kojoj Takaichi nakon zajedničkog fotografiranja prilazi predsjedniku Donaldu Trumpu i tapša ga po leđima, no američki čelnik ju je ignorirao i umjesto toga odšetao sa Xijem. Ta viralna snimka, u kombinaciji s Trumpovim povijesnim trilateralnim samitom sa Xijem i ruskim kolegom Vladimirom Putinom, potaknula je ocjene na društvenim mrežama da je na svjetskoj pozornici ne shvaćaju ozbiljno.
„Otkad je Japan postao tako sramotna zemlja? Cijeli nam se svijet smije”, stajalo je u jednoj objavi na platformi X. „Pogubno je to što je Trump – vođa japanskog saveznika – ovako ignorira. Koliko je samo omražena?”, napisao je drugi korisnik.
Uglavnom bezizražajni Xi dvaput se rukovao s Takaichi tijekom dvodnevnog foruma – prvi put vrlo kratko, a zatim oko 10 sekundi dok ju je slušao kako govori sa širokim osmijehom na licu.
Međutim, stručnjaci kažu da hladan doček možda i nije posve loša vijest za nju na domaćem planu, jer bi potencijalno mogao povećati podršku najvjernijih birača. „Kako oni to vide, nije pokleknula pred omalovažavanjem koje je doživjela, već se sa (Xijem) dostojanstveno rukovala čak dva puta”, rekao je Kawamura.
Yu Uchiyama, profesor politologije na Sveučilištu u Tokiju, također je za AFP izjavio da hladan prijem u Kini vjerojatno neće naštetiti njezinoj popularnosti kod kuće, ističući da joj javna podrška nije oslabila ni nakon njezine izjave o Tajvanu prije godinu dana. „Ne bi me iznenadilo da se njezini odani pristaše uzrujaju zbog načina na koji je ismijana i da postanu još ogorčeniji prema Kini”, rekao je Uchiyama.
Dan nakon završetka samita, Kina je ponovno poručila da je „prioritetni zadatak Japana da što prije ispravi svoje pogrešne riječi i djela u pogledu Tajvana”, izjavio je glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova u Pekingu.