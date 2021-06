Nastavlja se klimati vladajuća koalicija: Nakon Čačića u HDZ-u strahuju i od Hrebakovih ucjena

Vladajuća većina koja se u Saboru održava s minimalnih 76 ruku uvelike veže ruke HDZ-ovim organizacijama u poslijeizbornoj kombinatorici na razini županija, gradova i općina, piše u petak Večernji list.

No, HSLS je sa šest mandata tražio poziciju predsjednika Skupštine, što je jučer kasno poslijepodne i dogovoreno, iako su se u tamošnjem HDZ-u bojali da će to Dariju Hrebaku i njegovoj stranci otvoriti prostor za rast, na štetu većeg partnera.



Stoga su, zajedno s DHSS- om, bili predložili rotacijsko predsjedanje Skupštinom, tako da dio mandata na toj funkciji bude netko iz HDZ-a, a dio iz HSLS-a i DHSS-a, ovisno o izbornom rezultatu. Hrebak je to odbio, a iz HDZ-ovih je kuloara zatim plasirana teza da on dogovorom o skupštinskoj većini uvjetuje HSLS-ovu podršku rebalansu državnog proračuna. No Hrebak to oštro demantira i poručuje kako nije ucjenjivač.

"Nisam se oko konstituiranja Skupštine ni čuo, a kamoli vidio s Plenkovićem niti mi to pada na pamet. Što bi HSLS dobio kad bi sa svojih šest zastupnika pristao da HDZ ima i župana i dožupana i predsjednika Skupštine? Kako bismo mogli osigurati provedbu našeg programa, a želimo da Bjelovarsko-bilogorska bude najtransparentnija županija u državi" pita se Hrebak.



Šef HSLS-a očito je svjestan da najviša pozicija u Županijskoj skupštini može podići vidljivost njegove stranke, koja je i zbog kombinacija s HDZ- om na državnoj razini godinama u poziciji “satelita” vladajućih, bez prevelike šanse za oporavak, donosi Večernji list.