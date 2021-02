Nastavak sage o Tri majmuna i hotelu Zdilar, Bauk: Prva reakcija HDZ-a bila je korektna...Riječ 'zabranjen' treba zamijeniti s 'nisu dobro došli'

SDP-ov zastupnik Arsen Bauk izjavio je u petak kako vlasnik hotela 'Zdilar' u Imotskom koji je na objekt napisao 'Zabranjen ulaz za SDP, Arsena Bauka i Nenada Stazića' ima legitimno pravo na kritiku oporbe ili vladajućih, no trebao je riječ 'zabranjen' zamijeniti s 'nisu dobro došli'

'Prva reakcija HDZ-a bila je korektna', istaknuo je.



Kandidat HDZ-a za zagrebačkog gradonačelnika Davor Filipović istaknuo je u emisiji kako su, na slučaj u Imotskom, HDZ i premijer Andrej Plenković promptno reagirali te osudili neprimjereni ispad.



Naime, slučaj 'Tri majmuna' i objava vlasnika kafića u Rijeci da u njegov lokal nisu dobrodošli članovi, glasači i simpatizeri HDZ-a jučer je dobio nastavak u Imotskom ali ovaj put na račun SDP-a zbog čega je sinoć reagirao HDZ.



'Premijer je reagirao kako bi pokazao na neprimjereno ponašanje u našem društvu. Svjedoci smo terorističkog čina usmjerenog prema Vladi, koji su neki pokušali relativizirati. Također, u Rijeci došlo je do slanja diskriminatorne poruke prema članovima i simpatizerima HDZ-a. No kada se prešućuje jedna diskriminacija, to dovodi do isključivosti koja se na žalost, jučer dogodila u Imotskom, rekao je i dodao kako sa svi moramo boriti protiv ovakvih stvari', kazao je Filipović.