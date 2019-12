Nakon što su se mještani skoro potukli s ribarima, u Paškom zaljevu konačno zabranjen izlov školjaka

Zbog dugogodišnjeg intenzivnog izlova školjaka u Paškom zaljevu, školjke, puževi, trpovi i spužve ne smiju se više vaditi iz tog zatvorenog i osjetljivog ekosustava otoka Paga

Kako podsjeća HRT , mještani su tijekom ove godine više puta prijavljivali prekomjerno vađenje gropa (brbavica), lakirki (rumenka) i drugih vrsta cijenjenih u gastronomiji. Pažani već dugo zagovaraju uspostavu posebnog režima zaštite Paškog zaljeva. Ronioce su često i sami motrili, prijavljivali policiji i inspekciji, a početkom godine zabilježen je i incident kad je umalo došlo do fizičkog obračuna mještana i ribara.

'Da smo svi šutjeli i pravili se da ne vidimo, možda ne bi bilo zabrane i došlo bi do potpune devastacije paške vale. Uvijek se motrilo, što je na kraju i dovelo do veće akcije. Ja sam zabilježio kamerom, što se pokazalo dobro jer je to dokaz na sudu', kaže Pažanin Tihomir Kustić.

Zabrana izlova školjaka, puževa, trpova i spužvi do 15. listopada 2020. u Paškom zaljevu dobra je, kaže biolog mora Filip Bukša, jer se dobila godina dana da se procijeni šteta, utvrdi stanje i donesu mjere za daljnju zaštitu. 'Ako ovo bude samo jednogodišnja zabrana, jednogodišnja procjena - nismo napravili ništa', kaže mladi Bukša.