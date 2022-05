Nakon što je Piletić postao ministar traži se novi gradonačelnik Novske, od ponoći se moguće kandidirati

Od ponoći se mogu podnositi kandidature za gradonačelnika Novske koji će se prijevremeno birati u nedjelju, 12. lipnja, jer je bivši gradonačelnik Marin Piletić nedavno imenovan ministrom, što je dužnost nespojiva sa gradonačelničkom

Gradskom izbornom povjerenstvu (GIP) Novske kandidature se mogu podnositi u idućih 14 dana, tj. do ponoći, 26. lipnja.

Piletić je za gradonačelnika izabran u svibnju prošle godine, već u prvom krugu, dobio je glasove gotovo 64 posto birača. Uz njega, za tu su se dužnost natjecali i Vlado Klasan, kandidat Demokratske lokalne stranke i DP-a te Valentina Opić, kandidatkinja SDP/HNS-a. Za Piletićeva zamjenika izabran je Siniša Kesić.

Sve koji se odluče kandidirati za gradonačelnika Novske DIP je podsjetio na financijska prava i obveze.

Kandidati na izbornu promidžbu mogu potrošiti do 200.000 kuna. Fizičke osobe (građani i obrti) svakome od njih za promidžbu mogu donirati do 30.000 kuna, pravne do 200.000. I fizički i pravni donatori, dužni su kandidatima dostaviti izjavu da se protiv njih ne vodi postupak naplate dospjelih nepodmirenih obveza prema državnom, odnosno proračunu lokalne jedinice ili zaposlenicima. Za donacije veće od 5.000 kuna, donator i kandidat su dužni zaključiti ugovor.