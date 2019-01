Nakon sedam dana oglasio se Davor Dragičević: Još sam pri zdravom razumu, nisu me uspjeli likvidirati

Davor Dragičević, otac mladića Davida čija je nerazjašnjena smrt iz ožujka prošle godine potaknula val prosvjeda protiv vlasti u Republici Srpskoj, oglasio se u ponedjeljak porukom kako je živ i zdrav ali i s upozorenjem kako se zna tko će biti odgovoran ukoliko mu se nešto dogodi

"Ja nisam pobjegao, ja sam se sklonio. Rekao sam: nećete me ubiti kao Davida", kazao je Davor u izjavi koju je na Facebook stranici skupine "Pravda za Davida" postavila njegova bivša supruga Suzana Radanović.

Davidov otac je poručio i to kako bez borbe ne ide jer oni koji su počinili zločin to neće priznati pa se mora nastaviti traganje za istinom kroz institucije.

"Još uvijek sam zdrav, pri zdravom razumu, nisu me uspjeli likvidirati. Mogu me fizički ubiti, ali ono što mi nikad neće uzeti to je istina i pravda za Davida", Davorova je poruka.