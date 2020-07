Nakon Beljakovog fijaska, uskoro izbori u stranci, hoće li se Pankretić kandidirati? 'HSS je moja prva i zadnja politička ljubav'

Nakon što je nakon nedjeljnih izbora HSS spao s pet na dva saborska mandata, pitanje je kako dalje. O tome bi HSS-ovci trebali odlučivati 30. srpnja na izbornoj skpštini stranke. Kao jedan od mogućih nasljednika Kreše Beljaka spominje se Božidar Pankretić, ministar poljoprivrede, pa regionalnog razvoja u vladama Ive Sanadera i Jadranke Kosor

U ponedjeljak je on poručio da je 'HSS kao stranka uspio (nekako) preživjeti, a s osvojena dva saborska mandata imamo priliku pokušati ponovo graditi povjerenje birača koje smo očito poprilično izgubili'. 'Najveći krivac za ovaj neuspjeh sam naravno, kao predsjednik, ja osobno i od te odgovornosti ne mogu i neću bježati', napisao je Beljak na Facebooku.

On je već devet godina, od parlamentarnih izbora 2011., izvan politike, ali redovito podmiruje sve svoje članske obveze. I sam kaže da se nikad nije odrekao HSS-a. No, o eventualnoj kandidaturi za predsjednika, Pankretić govori još vrlo neodređeno.

'HSS je moja prva i zadnja politička ljubav i ja sam uvijek spreman pomoći stranci, stojim, što se toga tiče, na raspolaganju. Ne želim da HSS bude na niskim granama. Ali, poznato je da nisam aktivan u HSS-u, najprije bi oni koji ga vode morali raščistiti neke stvari', rekao je Pankretić za Novi list.

HSS-ov veteran smatra da zna političku formulu za snažniju stranku.

'Potrebno bi bilo objediniti sve naše ljude, koji su danas razbacani posvuda. Svaki predsjednik HSS-a ako želi biti uspješan, pokazuje to stranačka povijest, mora na neki način pomiriti tri grupacije članova, centriste, one koji više naginju lijevo i one sklonije desnici. Ako se jedna od tih komponenti, kao što je sada bilo, »potaraca«, onda HSS nema snagu koju bi inače mogao imati. Nikad ranije HSS nije bio toliko lijeva stranka', zaključuje Pankretić.