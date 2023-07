Najviše pozicionirana Hrvatica u NATO-u: 'Rusija će izgubiti. Mora'

Laicima je izgledalo kao da su Ukrajinci moderna, moćna vojska. A Rusi zaostala. Je li to ispravno?

'Nije to nažalost tako crno-bijelo. U Rusiji su u stanju dosta gubitaka preokrenuti, reorganizirati se, udariti ponovno. Koristiti ponekad opremu i naoružanje niže tehnologije koji ipak ima određene jače učinke zato što izbjegava moderne učinke koje imaju Ukrajinci. Treba gledati u balansu. S druge strane, ona osnovna postavka svake vojne postrojbe gdje sposobnost kretanja, komuniciranja i pucanja istovremeno je iznimno teška. Ukrajinci to ne rade baš najbolje. To je ono što vidimo zašto određeni pomaci na samoj fronti ne idu toliko brzo i toliko dobro. Kao što su se Rusi mučili na početku, i Ukrajincima taj specifičan dio zadaće ne ide baš najbolje', kazala je.