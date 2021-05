[FOTO] Na Pantovčaku prijem i odlikovanja za 30. rođendan Hrvatske vojske, Milanović poručio: Drukčiji smo i posebni. Katkad neshvaćeni i povrijeđeni...Ali, baš nas briga

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović u četvrtak je u povodi obilježavanja Dana Hrvatske vojske, Dana Hrvatske kopnene vojske i 30. obljetnice ustrojavanja Zbora narodne garde priredio prijem na kojem je zaslužnima dodijelio odlikovanja

Nije nam bilo suđeno da to pravo ostvarimo na miran način, a da nije bilo vas ništa od tog ne bi bilo - da nije bilo ono malo dobrih i posebnih ljudi koji su se okupili u Kranjčevićevoj ili tamo gdje se već gine, naglasio je u zahvali sudionicima Domovinskoga rata.

Oni koji nisu među nama bili bi danas ponosni na to da vide da je Hrvatska došla tamo gdje je uvijek željela biti - da je samostalna zemlja zapada, zapadne civilizacije kojoj pripada, uz svo poštovanje i razumijevanje i za one koji to nisu, rekao je.

"To je Hrvatska, to je hrvatski cilj, hrvatski put i na tom putu mi smo, odnosno vi ste, pobjednici. Još jednom hvala vam na svemu. Druge riječi nemam, riječi su prazne", dodao je te još jednom zahvalio braniteljima na strahu koji su, kako je rekao, progutali i pojeli kao svaki normalan čovjek, jer samo se zvijer ne boji.

"Svima onima koji se nisu vratili – pamtit ćemo ih zauvijek. Vama slava, živima slava jer slava nije samo za one koji su pokojni. Neka nam živi naša Hrvatska, neka živi dovijeka i neka bude mirna jer čuva je Hrvatska vojska", poručio je.

Banožić: Sutrašnja odluka o nabavi aviona predispozicija za daljnji razvoj vojske

Čestitku je uputio i ministar obrane Marijo Banožić koji je istaknuo je da je postrojavanje u Kranjčevićevoj ulici prije 30 godina bio trenutak "kada smo shvatili da smo sigurni i da ćemo se izboriti za našu vlastitu slobodu".

"30 godina od postrojavanja, od Domovinskog rata, sve naše operacije koje smo imali i koje su nas dovele do cjelovitosti mogu nas samo podsjetiti na hrabrost vas hrvatskih branitelja i na to što ste činili u onom trenutku kada je neprijatelj bio puno brojniji, tehnički opremljeniji, s puno više znanja, ali nije imao ono što vi i danas imate, a to je hrabro srce i želja za hrvatskom domovinom", poručio je u obraćanju braniteljima.

Vi ste udarili temelje današnje Hrvatske vojske, istaknuo je te rekao kako se ona danas modernizira i razvija te je prepoznata u svijetu.

Osvrnuo se i na modernizaciju vojske te rekao da Vlada na čelu s premijerom Andrejom Plenkovićem itekako vodi brigu o tome istaknuvši da će sutra biti donesena odluka o nabavci borbenih aviona.

"Donošenjem te odluke mi unaprjeđujemo Hrvatsku vojsku, ali isto tako stvaramo nove predispozicije za njezin razvoj, a isto tako zauzimamo određene geostrateške položaje", rekao je te najavio nastavak daljnjeg ulaganja u modernizaciju i opremanje Oružanih snaga.

Spomenica domovinske zahvalnosti za 366 pripadnika obrambenih snaga na dan 28. svibnja 1991.

Svečanosti su nazočili i pripadnici Ministarstva obrane i OS RH koji su se na dan 28. svibnja 1991. nalazili u obrambenim snagama Republike Hrvatske (MUP, ZNG), a njih ukupno 366 odlukom predsjednika Milanovića odlikovano je za časnu i uzornu službu Spomenicom domovinske zahvalnosti.

Na samoj svečanosti Milanović je Redom kneza Domagoja s ogrlicom za pokazanu osvjedočenu hrabrost i junaštvo u Domovinskom ratu odlikovao Slavka Butorca, Nevena Martića i Krešimira Šipoša, a Redom Nikole Šubića Zrinskog za junački čin u Domovinskom ratu odlikovani su Siniša Glavaš i Tomo Amižić.

Za iznimno uspješno zapovijedanje postrojbama OSRH te za osobite vojne zasluge u njihovom ustroju Redom bana Jelačića odlikovani su Damir Dujić i umirovljeni brigadni general Željko Hučić.

Za doprinos održanju i razvitku hrvatske državotvorne ideje, uspostavom i izgradnjom suverene hrvatske države Redom Ante Starčevića odlikovan je umirovljeni brigadni general Božo Kožul, a Redom hrvatskog križa za teško ranjavanje u Domovinskom ratu odlikovani su Đuro Kovačević i Mario Jahić.

Redom hrvatskog trolista za osobite zasluge za Republiku Hrvatsku stečene u ratu i u iznimnim okolnostima u miru odlikovani su Zvonko Aničić, Anto Arelić, Zoran Beligoj, Zoran Bilačić, Marijan Crnac, Ivan Čabraja, Josip Dubac, Ivan Filipović, Franjo Golubić, Mario Grubić, Vinko Hančić, Karlo Jadanić, Antun Katić, Zoran Magdić, Drago Majić, Mirko Margeta, Mijo Mitrović, Mario Nađ, Zoran Odobašić, Slobodan Oreč, Dražen Pišonić, Ivan Romić, Ernest Stjepić, Mirko Šebelić, Vinko Štimac, Valentin Tomšić, Anton Skupnjak i Ivan Španiček.

Redom hrvatskog pletera za osobiti doprinos razvitku i ugledu Republike Hrvatske i dobrobiti njezinih građana odlikovani su Petar Bubalo, Željko Ivanišević, Luka Krijan, Vlado Krpan, Ljubomir Marjanović, Gordana Pujez, Marijo Sosnik, Antun Špehar, Mato Opačak, Ivan Stišćak – posmrtno, Željko Matozan, Bogdan Celinić, Ivan Kožul i Vinko Miličević.

U ime odlikovanih zahvalio je Neven Martić koji je prije trideset godina, 28. svibnja 1991., kao načelnik Odjela za posebne jedinice policije i pričuvni sastav, podnio svečani prijavak i polaganje prisege pred prvim hrvatskim predsjednikom dr. Franjom Tuđmanom.

Prijemu na Pantovčaku nazočili su i načelnik Glavnog stožera OS RH, admiral Robert Hranj, potpredsjednik Vlade i ministar branitelja Tomo Medved i potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, predsjednik i potpredsjednik saborskog Odbora za obranu Franko Vidović i Anđelko Stričak, ravnatelj Sigurnosno-obavještajne agencije Danijel Markić, predstojnica Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost Maja Čavlović, dosadašnji ministri obrane, dosadašnji načelnici Glavnog stožera OS RH te vojni izaslanici u Republici Hrvatskoj.

Svečanost su uveličali i brojni pripadnici braniteljskih udruga i brigada iz Domovinskog rata te članovi obitelji poginulih i nestalih.