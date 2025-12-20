Gužve na cestama, na Bajakovu se čeka sedam sati

U većem dijelu zemlje kolnici su mokri ili vlažni i skliski, a ponegdje ima i magle.

Tijekom dana očekuje se pojačan promet na važnijim cestama, obilaznicama te pojedinim graničnim prijelazima, posebice s Bosnom i Hercegovinom te Srbijom.

HAK javlja da se usporeno vozi u zonama radova i privremene regulacije prometa.

Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.

Stanje u 13:15 sati

-zbog povećane gustoće prometa na autocesti A3 vozi se usporeno uz povremene zastoje između čvora Sveta Nedelja i naplatnih postaja Zagreb istok u smjeru Lipovca (istoka). Promet je dodatno usporeno zbog prometne nesreće kod čvora Zagreb zapad

- A2 Zagreb-Macelj: pojačan priljev vozila kod NP Trakošćan u smjeru Zagreba. Kolona je duga oko 1 km

Ogromne gužve su na graničnim prijelazima posebno na Bajakovu gdje se čeka i do 7 sati.