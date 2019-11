MUP mora krunskom svjedoku protiv Glavaša isplatiti 400.000 kuna

Prema nepravomoćnoj presudi Općinskog suda u Puli MUP treba Krunoslavu Fehiru, bivšem policajcu bez čijeg svjedočenja ne bi bilo postupka protiv Branimira Glavaša za ratni zločin nad srpskim civilima 1991. u Osijeku, isplatiti oko 400.000 kuna, piše u ponedjeljak Jutarnji list

Ovo je iznos koji se odnosi na kršenje obaveze MUP-a da mu isplaćuju naknadu za prehranu i to od 1. rujna 2012. do 1. veljače 2018., kada je Fehir po potrebi službe bio premješten iz PU osječko-baranjske na rad u PU istarsku. Fehir je premješten na rad u istarsku policiju još 2010. i to zato što mu je kao krunskom svjedoku protiv Glavaša bio ugrožen život, navodi dnevnik.

Do 2012. su mu se isplaćivane naknade na koje su imali pravo policajci premješteni na rad u mjesta udaljenija od 50 kilometara od prebivališta pa i naknada za prehranu. No, tada je promijenio radno mjesto u PU, a MUP mu je prestao isplaćivati naknadu za prehranu. Naknada mu nije isplaćivana sve do 2018., kad je otišao u mirovinu.