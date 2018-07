Muke s osobnim podacima: Bankarica izgubila fascikl, susjedi špijunirali, a Pernar je... bio Pernar

Agencija za zaštitu osobnih podataka u prošloj godini zaprimila je 1374 predmeta. Građani su se žalili da se njihovi osobni podaci koriste i privatnost narušava na razne načine. Najviše pritužbi odnosi se na videonadzor u stambenim zgradama i tvrtkama. Bilo je i dosta pritužbi zbog neovlaštene objave fotografija na Facebooku i u medijima, a najbizarniji primjer je izgubljeni fascikl bankovne službenice

Početkom 2017. osebujni saborski zastupnik obilazio je nepozvan srednje škole , družio se sa srednjoškolcima i fotografije objavljivao na svom profilu na Facebooku. Agencija smatra kako su ti Pernarovi postupci (ne navode identitet) pogrešni jer se fotografije maloljetnika ne smiju objavljivati bez privole roditelja. Od njega su stoga tražili uklanjanje tih fotografija, no on se oglušio.

U prošloj godini podneseno je i čak 50 zahtjeva koji su se odnosili na videonadzor. Žalili su se tako zaposlenici jednog trgovačkog lanca koji u svim poslovnicama ima nadzorne kamere što cijelo vrijeme prate sve pokrete zaposlenika. Trgovački lanac za to nije imao suglasnost radničkog vijeća pa je Agencija privremeno zabranila takvu praksu dok poslodavac ne pribavi suglasnost sindikalnog povjerenika.

Bavili su se i kamerama u stambenim zgradama. U jednoj stambenoj zgradi stanar je zatražio suglasnost ostalih stanara za postavljanje videonadzora kod vrata svoga stana i to je dobio. No on nije postavio jednu, već četiri kamere i to na hodniku, stepeništu, ulazu… Naloženo je stoga uklanjanje svih kamera osim one ispred stana osobe koja ju je postavila. Uz to, mora paziti da kut kamere pokriva samo ulazna vrata stana, a ne i zajedničke prostorije i lift.