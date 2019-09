Muke po ACAB-u: Što se krije iza četiri slova na kojima država trenira strogoću, i rade li to i vani?

Kažnjavanje zbog kratice ACAB, parole koja u punom obliku glasi 'All cops are bastards' (Svi policajci su kopilad), već je duže praksa hrvatske policije i sudstva jer, po njihovom tumačenju, predstavlja huliganski potpis usmjeren protiv njih. Prije slučaja kolege Gordana Duhačeka s portala Index zabilježen je niz slučajeva u kojima su pojedinci kažnjeni zbog isticanja spomenute parole. Posebno su na udaru nogometni navijači

Parola koju Antidifamacijska liga svrstava u simbole mržnje kažnjava se i u drugim državama. Za slogan kažu da je već dugo u upotrebi u kulturi skinheada, pri čemu ga koriste i rasistički i antirasistički skinheadi. Prema drugim izvorima, u upotrebu su ga uveli anarhisti, ali sigurno je to da se prvo koristio u Engleskoj.

Ni na Zapadu nisu načisto s time treba li kažnjavati korištenje parole ACAB ili bi trebala biti obuhvaćena pravom na slobodu govora.

U Njemačkoj se recimo, prema odluci ustavnog suda, kažnjavanje za 'ACAB' odnosi samo na precizno definiranu, brojčano relativno malu skupinu osoba. U suprotnom je neopravdan udar na slobodu mišljenja.

Kuriozitet je recimo to da je jedan navijač u Regensburgu 2011. kažnjen jer je imao majicu COPACABANA, na kojoj su slova ACAB bila obojena drugom bojom. Doduše, kazna je bila 15 eura.

S druge strane, jedan se austrijski taksist koji je imao naljepnicu ACAB na autu izvukao jer je na sudu objasnio da to znači 'All Colours Are Beautiful' (Sve boje su lijepe).

U svibnju 2016. godine sud u Madridu oslobodio je optužbe 34-godišnju ženu koja je nosila torbu na kojoj je bio istaknut akronim ACAB, ispod kojeg je pisalo 'All Cats Are Beautiful' (Sve mačke su lijepe).

Policija kažnjava i sve asocijacije vezane uz ACAB pa problema sa zakonom možete imati ako napišete 1312 po rednom broju slova, iako danas postoje majice koje prikazuju Sinjsku alku s pogođenim jednim puntom, potom 'u sridu', zatim opet jednim puntom i na koncu 'u dva', što daje brojeve 1312, no ako ih se tumači kao redne brojeve abecede, dobiva se ACAB. I te majice su zabranjene, piše Dalmatinski portal, navodeći i da prije 15-ak godina policija nije bila tako ažurna po pitanju te uvredljive poruke, a može se reći da dobar dio 'plavaca' nije ni imao pojma što ona znači, tako da je Torcida jedno vrijeme čak i nosila transparent na kojem je pisalo ACAB.