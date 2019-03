Mrak-Taritaš: Da se meni dogodilo što i ministrici Žalac, odmah bi podnijela ostavku

Predsjednica GLAS-a Anka Mrak-Taritaš izjavila je u nedjelju da je ministrica Gabrijela Žalac prekršila zakon, da je minimalno trebala stati pred javnost i snositi odgovornost za to, no dodala je da se to u Vladi premijera Plenkovića ne može očekivati.

"Ministar je dao prisegu da će poštovani zakon Republike Hrvatske i ne može ga kršiti. Čemu vozačka dozvola? Kao ministar trebate djelovati transparentno i ako napravite propust trebate ga reći. Ministrica je apsolutno trebala podnijeti ostavku," kazala je Mrak-Taritaš tijekom druženja kandidata na listi Amsterdamske koalicije s građanima na zagrebačkoj tržnici Utrina. Vlada gospodina Plenkovića zaboravlja da dozvola koju su dobili za upravljanje ovom zemljom ima ograničenja i da je s vremena na vrijeme treba prekontrolirati, pa stoga ne čudi što ministrica Žalac nije podnijela ostavku, kazala je Mrak-Taritaš i dodala da se ministrica Žalac ne razlikuje od drugih ministara te da je "red za ostavke u aktualnoj vladi dosta dugačak".