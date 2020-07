[UŽIVO] Most osvaja čak 9 mandata, Raspudić: Zbog dvije stvari sam zadovoljan i osjećam se kao pobjednik. Grmoja: Ostvarili smo fenomenalan rezultat

Mostovci izbornu noć provode u zagrebačkom restoranu RougeMarin. Izuzetno su zadovoljni s rezulatom izlaznih anketa prema kojima će osvojiti 9 mandata u novom sazivu Sabora

20.05 'Mi smo znali da radimo dobar posao. Jedina smo politička opcija koja je izašla samostalno i ostvarili smo fenomenalan rezultat. Smatramo da je to najpoštenije prema biračima. Mi smo pokušali s HDZ mijenjati Hrvatsku i to nije išlo. Što će biti to ćemo vidjeti. Čini se kako je HDZ relativni pobjednik izbora. Oni najavljuju koaliciju s Domovinskim pokretom', rekao je Nikola Grmoja.

20.00 'Zbog dvije stvari sam zadovoljan i osjećam se kao pobjednik. Prva, što sam se odlučio ući u igru, jer bih se grizao da sam ostao četiri godine sa strane i da nisam pokušao. Druga, što sam upoznao puno ljudi, prije svega tih mladih ljudi čije vrijeme tek dolazi. A treće to što se čini da će rezultat biti jako dobar', izjavio je Nino Raspudić, prenosi N1.

19.30 Marija Selak Raspudić još uvijek je oprezna iako izlazne ankete prognoziraju Mostu 8 mandata. 'Ne treba im davati preveliku važnost iako to zasad zvuči dobro za Most, pogotovo imajući u vidu činjenicu da su oni u startu bili otpisani', rekla je Selak Raspudić.