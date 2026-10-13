Moskva razvija zastrašujuću raketu: Procurili tajni dokumenti

Rusija nastoji povećati udarnu moć svojih strateških bombardera novom krstarećom raketom H-BD, čiji deklarirani domet iznosi čak 6500 kilometara. Prema dokumentima koji su procurili u javnost, ruska vojska planirala je nabaviti 32 takve rakete, vrijedne oko 4,5 milijuna dolara po komadu. Vojni analitičari upozoravaju da bi novo oružje moglo biti namijenjeno odvraćanju NATO-a, ali ne isključuju ni njegovu uporabu u ratu protiv Ukrajine

Rusija pokušava modernizirati svoje strateške zračne snage, a jedan od važnijih projekata u tom procesu razvoj je dalekometne krstareće rakete H-BD, poznate i pod oznakom Izdeliye 506. Njezine mogućnosti analizirane su u novom izvješću britanskog Kraljevskog instituta za obrambene i sigurnosne studije (RUSI), koje potpisuje vojni analitičar Sidharth Kaushal.

Kako piše ukrajinski vojni portal Defense Express, raketa je namijenjena ruskim strateškim bombarderima Tu-95MS i Tu-160M, a trebala bi im omogućiti napade na ciljeve udaljene tisućama kilometara bez potrebe za približavanjem protivničkoj protuzračnoj obrani. Nova raketa kao zamjena za neuspjeli projekt bombardera Razvoj H-BD-a povezan je s problemima ruskog programa strateškog bombardera nove generacije PAK DA, poznatog i pod nazivom Poslannik. Taj je projekt trebao omogućiti postupnu zamjenu postojećih strateških bombardera Tu-95MS i Tu-160, no njegov razvoj nije rezultirao uvođenjem novog zrakoplova u operativnu uporabu. Prema Kaushalovoj analizi, zbog toga Moskva mora tražiti načine da poveća sposobnosti bombardera kojima već raspolaže. Jedno od rješenja jest razvoj raketa većeg dometa, koje bi starijim zrakoplovima omogućile djelovanje s udaljenosti na kojima su manje izloženi neprijateljskim sustavima protuzračne obrane.

Izvestia reports that the Izdeliye 506 is a small long-range stealth air-launched cruise missile being developed by the Raduga Design Bureau with a modified TRDD-50 engine likely designed for modernized Tu-160M strategic bombers (and possibly Tu-95MS). https://t.co/u2ATAncis9 https://t.co/caabO3dOtG — Rob Lee (@RALee85) November 11, 2021

H-BD je pritom veća od postojeće ruske krstareće rakete H-101, zbog čega bombarderi Tu-95MS i Tu-160M zahtijevaju posebne prilagodbe za njezino nošenje. Mogla bi pogoditi ciljeve u SAD-u Deklarirani domet od 6500 kilometara otvara mogućnost napada na vrlo udaljene ciljeve. Kaushal smatra da bi ruski strateški bombarderi s takvim oružjem mogli gađati ciljeve na američkom teritoriju, a da pritom ne ulaze u područja koja štite američki sustavi protuzračne obrane. Kao jednu od mogućih zona lansiranja spominje Zemlju Aleksandre, otok u ruskom arktičkom području. Takav način djelovanja omogućio bi ruskim bombarderima lansiranje raketa iz područja pod vlastitom kontrolom, čime bi se smanjila njihova izloženost neprijateljskim lovcima i protuzračnim sustavima. Ipak, deklarirani domet rakete temelji se na ruskim tvrdnjama, a njezine stvarne operativne sposobnosti nisu neovisno potvrđene. Amerikanci naučili pratiti ruske bombardere Unatoč razvoju dalekometnog naoružanja, rusko strateško zrakoplovstvo suočava se s važnim problemom. Prema RUSI-jevoj analizi, američke snage sve su sposobnije pratiti pripreme ruskih bombardera za raketne napade. Aktivnosti povezane s pripremom zrakoplova Tu-95MS i Tu-160 mogu pružiti informacije o mogućim nadolazećim operacijama.

Hiperzvučni bombarder Tu-160M Izvor: Profimedia / Autor: Russian Defense Ministry / TASS / Profimedia







Hiperzvučni bombarder Tu-160M Izvor: Profimedia / Autor: Russian Defense Ministry / TASS / Profimedia