Moskva oštro poručila: 'Ništa dobro ne može proizaći iz odlaska Zelenskog u SAD, ne vidimo nikakve šanse za mirovne pregovore'

Kremlj je u srijedu priopćio da ništa dobro ne može proizaći iz posjeta ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog Washingtonu te da Rusija ne vidi nikakve šanse za mirovne pregovore s Kijevom

Glasnogovornik Kremlja Dimitrij Peskov rekao je da će nastavak zapadne vojne pomoći Ukrajini samo "produbiti" sukob i obiti se Kijevu o glavu.

"Slanje oružja se nastavlja i raspon oružja koje se šalje Ukrajini se proširuje. Sve to, naravno, vodi prema zaoštravanju sukoba. To nije dobro za Ukrajinu", rekao je Peskov. Volodimir Zelenskij se danas sastaje s američkim predsjednikom Joe Bidenom i čelnicima Kongresa i to je njegovo prvo inozemno putovanje od početka ruske invazije 24. veljače. Na pitanje novinara nada li se da će nešto pozitivno proizaći s tog sastanka, Peskov je kratko rekao: "Ne".