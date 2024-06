Mobilizirani Ukrajinci ginu na fronti: 'Ta ekipa ne zna očistiti pištolj!'

Ukrajinske snage kritično su potkapacitirane i gube tlo pod nogama. Neuspjeh u pružanju odgovarajuće osnovne obuke za vojnike naglašava užasnu situaciju s kojom se Kijev suočava više od dvije godine nakon početka ruske agresije. Rusija je napredovala na bojištu ove godine velikim dijelom zato što ukrajinska vojska nema dovoljno ljudi za obranu od nemilosrdnih napada, a vlada sporo provodi akcije mobilizacije većeg broja novih snaga.

Kako bi odmah doveo više vojnika na bojište, nedavno imenovani glavni vojni zapovjednik ukrajinske vojske, general-pukovnik Oleksandr Sirski, preraspodijelio je ljude koji su prethodno služili na poslovima kao što su čuvanje mostova i druge infrastrukture daleko od zone borbe u brigade angažirane u nekim od najžešćih sukoba. Taj je potez djelomično osmišljen kako bi se smanjio broj onih koji bi morali biti unovačeni. Pitanje novačenja novih boraca politički je bremenito za Zelenskog. General Valerij Zalužni, prethodnik Sirskog na čelu ukrajinske vojske, predložio je mobiliziranje blizu pola milijuna ljudi. Cifra je to koju je Zelenski javno odbacio rekavši da mu nisu predstavljeni dokazi da ih je potrebno toliko i da će se Ukrajina financijski mučiti da isplati tolike plaće novim vojnicima.

Za zapovjednike na prvoj liniji svaki novi vojnik je dobrodošao, s obzirom na to da su neke jedinice mjesecima bez pojačanja. No mnogi od tih preraspoređenih su loše pripremljeni, unatoč tome što su služili u vojsci od početka ruske invazije, bez obzira na to što su bili daleko od bojnog polja. Do prije otprilike mjesec dana ukrajinski vojnik, čije je kodno ime Val, stražario je na mostu u južnoj regiji Odesa. Taj je posao radio svaki dan od početka invazije. Dana 30. travnja rečeno mu je da ga premještaju na borbenu dužnost. U roku od 24 sata dodijeljen je 93. brigadi i upućen u istočnu regiju Doneck, gdje se vode najžešće borbe. Nije čak imao vremena spakirati stvari.