[FOTO] Mještani Šarengrada traže izmještanje teškog prometa s državne ceste D2

Šarengradu na iločkom području u subotu je održan miran prosvjed za zabranu prometovanja velikih teretnih vozila državnom cestom D2 između Vukovara i Iloka, na čijoj je trasi i Šarengrad.

"Njihov dnevni prosjek varira od 400 vozila u kolovozu do 800 vozila u prosincu. Važno je spomenuti da gospodarski oporavak ovog kraja uvelike ovisi o razvoju turizma, a svjedočimo da je ovih dana zbog velikog i loše reguliranog prometa cikloturistima i korisnicima međunarodne biciklističke rute EuroVelo6 ponuđena sigurnija alternativna ruta od Sotina do Lovasa, a zatim preko Bapske do Šarengrada", kazao je Ćorić i upozorio da je do Iloka, u toj fazi, bilo nemoguće naći sigurnu alternativu.

Prosvjed mještana Šarengrada potaknula je nedavna prometna nesreća u kojoj je sudjelovalo teretno vozilo bugarskih registracija, a kojih je, kako navode iz Mjesnog odbora Šarengrad, proteklih godina bilo dosta u tome mjestu.

Prosvjed je održan simbolično u 11,55 sati na križanju Trga sv. Jakova i Ulice Stjepana Radića, ispred kuće Anice Madžarčević, u čiju kuću su teretna vozila u zadnjih nekoliko godina višekratno udarala. Iako je neuvjetna za život, 88-godišnja baka Madžarčević u kući i dalje stanuje.