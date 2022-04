Mirela Ahmetović: Plenković je pretvorio Sabor u palanku, ministri su opušteni i nasmijani, vjerojatno znajući da broje svoje zadnje dane…

Mirela Ahmetović, politička tajnica i saborska zastupnica SDP-a komentirala je u studiju televizije N1 aktualac u Saboru i rekonstrukciju Vlade

Kaže kako Vlada ne funkcionira, a ministri se ne bave svojim poslom, što je, kaže, vidljivo iz gospodarske stagnacije Hrvatske. “Kada bi se bavili svojim poslom, mogli bismo govoriti o ozbiljnim ministrima”, dodala je Mirela Ahmetović.

Navodi da se premijer ne može ograđivati od odgovornosti jer se “sve radi pod Plenkovićevom palicom”.

“Andrej Plenković i danas štiti kleptokraciju i to veći obim nego za vrijeme privatizacije i Ive Sanadera. On itekako sve zna i sve štiti, a vrijeme će to pokazati”, smatra politička tajnica SDP-a.